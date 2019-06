„Já jsem si to užil hrozně moc. Těšil jsem se na tuhle akci, bylo skvělé, že přišlo tolik lidí, když je to pro dobrou věc,“ usmíval se odchovanec přerovského hokeje.

Do tomboly věnoval hned několik svých reprezentačních dresů a pomohl tak ke krásnému výtěžku, který poputuje na podporu Dětské hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

„Všichni jsme věnovali nějaké dresy a hokejky, každý pro to udělal maximum,“ pochvaloval si jediný Přerovan se zkušenostmi s NHL.

Právě on byl pověřen tím, aby jakožto Přerovan společně s Martinem Zaťovičem poskládal tým hokejistů, který vyzval podobně hvězdný fotbalový výběr.

KHL, Česko, Evropa?

V dresu „Hokejek“ se tak představili také Martin Erat, Michal Gulaši, Jan Švrček, Libor Kašík, Roman Szturc, Petr Holík, Aleš Zima nebo Zubr Šimon Kratochvil.

„S Marťou jsme to skládali, obvolávali všechny. Je to těžší, když je čas dovolených. Jsem ale moc rád, že kluci přijeli,“ řekl Tomáš Kundrátek.

Pro něj osobně účast nebyla problém.

„Trénuji tady s Tomášem Tomigou společně s Martinem Zaťovičem, Honzou Švrčkem a Kubou Svobodou. Pro nás tohle těžké naplánovat nebylo. Moc děkuji Filipovi za pozvání,“ zmínil naposledy hráč Davosu, který v minulé sezoně oblékl i dres Třince a čínského Kunlunu, kde se však dohodl na předčasném ukončení smlouvy.

„Určitě to tam bylo zajímavé. Vždy je něco k dobrému a něco ke špatnému. Zkušenost to byla dobrá a uvidíme, co bude příští rok,“ pověděl 29letý bek, jehož působiště v nové sezoně je stále opředeno tajemstvím.

„Naznačit nic nemůžu,“ nechtěl Tomáš Kundrátek zatím nic prozrazovat.

Vrátí se zadák se zkušenostmi z NHL zpátky do Česka, do KHL, nebo snad bude pokračovat jeho štace jinde v Evropě? Uvidíme za pár týdnů.