„Výhra je moc sladká, protože je to nad Martinem. Je pravda, že si vybíral tým jako první a bohužel, ty zkušenosti se ukázaly,“ smál se Tomáš Kundrátek po utkání.

Pravdou ovšem je, že ve skutečnosti se sami hráči před utkáním v kabině zapisovali ke kapitánům, za které chtěli nastoupit.

„Byl problém v tom, že když jsem se napsal do modrého týmu, tak všichni samozřejmě chtěli hrát se mnou. Ale stejně jsem prohrál,“ vtipkoval Martin Zaťovič. „Tady nešlo o vítězství, šlo o dobrou věc. Tomáš poprvé nade mnou vyhrál jako kapitán,“ připomněl kapitán Komety.

Ten sám otevřel skóre, jeho týmu však nepomohli ani Libor Kašík či další domácí hokejista Jakub Ferenc.

„Ale ne, přeji jim to, hlavně, že padlo hodně gólů. Bylo to také pro lidi. Jsem rád, že se něco takového koná a když mám čas, vždy se rád zúčastním. Je důležité pomáhat,“ má jasno Martin Zaťovič.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Protože jsou oba odchovanci přerovského hokeje takřka sousedy, už se oba těší na společné cesty do Brna, kam Tomáš Kundrátek přestoupil z Třince.

„Moc se na to těším. Teď jsme tam byli tři dny. Jim končila příprava, mně ale začíná, protože jsem měl sezonu delší. Těším se, jak půjdeme na led,“ zmínil Kundrátek.

„Tomáš je výborný obránce. Potřebovali jsme takového beka do přesilovky. Je super, že ho podepsali a on chtěl do Brna. Doufám, že se mu tam bude dařit a vydrží tam stejně dlouho jako já,“ řekl závěrem Martin Zaťovič.

Sobotní akci provázelo krásné počasí, nechyběla tombola o hodnotné ceny, které věnovali partneři jako Fenerbahce Istanbul, česká fotbalová reprezentace, HC Kometa Brno, FK Jablonec, SK Slavia Praha, SK Sigma Olomouc nebo 1. FC Slovácko.

Výtěžek z dvoudenní víkendové akce pomůže již tradičně pacientům Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Nedělní program patřil hudbě. Pavel Novák a Petr Šiška uvedli na pódium známé tváře TV Šlágr.

Modrá Martina Zaťoviče – Bílá Tomáše Kundrátka 7:12

Modří: Josef Vojáček, Adam Tomiga, Lukáš Ráb, Luděk „Želva“ Zdráhal, Tomáš Valenta, David Hrabal, Lukáš Bartůněk, Tomáš Kuban, Jakub Ferenc, Libor Kašík.

Bílí: Aleš Kuča, Jan Javůrek, Igor Moško, Filip Slezák, Vlastimil Dostálek, Robert Hanák, Tomáš Matoušek, Filip Zácha, Michal Zácha, Karel Plášek st.