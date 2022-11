Měsíční hostování v Kometě Brno, odkud měl k řece Bečvě vyřízené střídavé starty, ale vysokému obránci končí. Ten si tak musí hledat nové angažmá. Dle informací Deníku má namířeno k velkému rivalovi! A nemělo by se jednat o Zlín, jak spekuluje například server Hokej.cz.

Je to pro Jakuba Kubeše zvláštní sezona. Začal ji v rakouském Linci, kde ale nakonec nedostal dlouhodobější smlouvu a 26letý bek musel na konci září hledat práci jinde.

„Prostě řekli, že hledají momentálně jiného hráče. Nám čtyři dny před začátkem sezony odešel top obránce se zkušenostmi z NHL a KHL,“ měl Kubeš na mysli bývalého beka Nashvillu Predators či Kunlunu Victora Bartleyho, který se však nakonec z Rakouska vrátil do zámoří.

„Prý ho chtěli nahradit někým podobně zkušeným, což já nejsem. Šlo by o lídra v kabině i na ledě, rozhodnutí vedení chápu, není tam z mé strany žádná zášť,“ řekl vysoký zadák Deníku během října.

V Rakousku ho odkopli. „Zášť necítím,“ říká obr Kubeš a chce šanci v Kometě

Šanci měl dostat v mateřské Kometě, která jej do svých řad stáhla se slovy, že při zranění Tomáše Kundrátka by měl dostat prostor i v extralize. Nestalo se tak, Kubeš skončil na střídavé starty v Přerově, kde to dobře zná.

A v Chance lize se mu dařilo. V osmi zápasech si připsal tři góly a tři asistence, na ledě patřil k tahounům. „Určitě to mohlo být lepší, třeba poslední zápas s Frýdkem. Jsem ale spokojený, že jsem si zahrál, protože bych jinak neměl kde. Jsem moc rád, že mi Přerov dal tuhle možnost,“ řekl Jakub Kubeš Deníku.

Také přerovské působení ale končí. Kometa totiž po měsíci má dle všeho obránců dostatek, o Kubeše nadále zájem nemá a Přerov by sám beka jeho kvalit kvůli omezenému rozpočtu nezaplatil.

„Nemohli jsme mu dát adekvátní nabídku, máme plný stav,“ potvrdil sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Bude z něj Jestřáb?

Kubeš tak musí hledat jinde. A dle všeho opět v první lize. Server Hokej.cz přišel v pondělí s informací, že o vysokého beka má zájem Zlín. Dle informací Deníku by ale měl Kubeš mít namířeno do Prostějova, ve hře byl i Vsetín.

„Veřejnost se to brzy dozví. Bude to v nejbližším okolí, protože máme nějaké zdravotní problémy v rodině a ta potřebuje, abych byl doma, což je u Blanska,“ řekl Kubeš Deníku.

Je tedy pravděpodobné, že Jakub Kubeš bude další z borců, kteří bitvu o Hanou zažijí na obou stranách barikády. Aktuálně mezi ně patří i trenér brankářů Jestřábů Martin Vojtek.

