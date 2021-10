„To už byla jen nějaká pojistka. Jsem za něj samozřejmě rád. Důležité ale je, že máme tři body. Nepřišel jsem, abych dával dvacet gólů,“ usmíval se 24letý zadák po zápase.

O tom, že z Frýdku zamíří na Hanou se dozvěděl ve čtvrtek večer. „Volal mi pan Peterek z Třince, že jsem byl vyměněný do Přerova. Na to angažmá jsem se těšil, protože jsem slyšel samé dobré reference. A jsem spokojený. Všechno tady funguje, cítím se tu suprově,“ libuje si Krenželok.

Kustod Lukáš Menšík mu navíc splnil i jedno exkluzivní přání. Krenželok měl totiž nastoupit s číslem čtyři, nakonec ale dostal zálusk na osmaosmdesátku.

„Dnes ráno mě napadlo, jestli není volná. Dostal jsem ji, když jsem šel z Brna do Třebíče, kde se mi dařilo. Tak jsem si říkal, proč to nezkusit,“ vysvětloval. „Sice jen velikost L, bál jsem se, že mi bude malá, ale nakonec dobré. Jsem spokojený, ale v čísle to asi není, nejsem nějak pověrčivý.“

Nakonec z toho byla vítězná premiéra, přestože výkon Přerova měl k ideálu hodně daleko. Sokolov přijel perfektně připravený a Zubři se těžce přes Baník dostávali ke své hře.

„Ukázali jsme, že jsme tým. Bylo to z obou stran opatrné. Výkon nebyl optimální, ale na konci měsíce se nikdo nebude ptát, jak jsme vyhráli. Každého budou zajímat tři body. Někdy to nejde podle představ, ale o to je ta výhra cennější a vydřená,“ vyzdvihl Daniel Krenželok.

Malou kaňkou na jeho výkonu byl trošku zbytečný faul za stavu 2:2 ve třetí třetině. Při přesilovce hostů tak trnul. „Asi to vypadalo špatně, ale určitě jsem ho nechtěl zavraždit. Musíme hrát tvrdě. Ale bylo to zbytečné vyloučení. Na té trestné jsem se bál,“ přiznal Krenželok.

V Přerově bude minimálně do 23. listopadu a za přesun z Frýdku-Místku je rád. „Optimální to tam nebylo. Nedostával jsem tam prostor, nebyl jsem moc spokojený. Jsem rád, že jsem tady a prostor dostanu. Musím si ho zasloužit výkony, hrát dobře dozadu a podporovat útok,“ uzavřel Daniel Krenželok.

HC Zubr Přerov – HC Baník Sokolov 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 31. Černý (Pšurný, Süss), 48. Kratochvil (Hrabal), 56. M. Svoboda (Krenželok, Dvořák), 60. Krenželok (Süss) – 27. Kverka (Šmerha, Kuťák), 47. Pohl (Šik, Tomi). Rozhodčí: Cabák, Kubičík – Hanzlík, Komínek. Vyloučení: 4:3, navíc Dvořák (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. Diváci: 752.

Přerov: Petrásek – Krenželok, Černý, Hrabal, Kubeš, Krisl, Hamrlík – Süss, Pšurný, Doležal – Jakub Svoboda, Herman, Kratochvil – M. Novák, Dvořák, M. Svoboda – Sebera, Indrák, Jan Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Sokolov: Cichoň – J. Novák, Klejna, Rulík, Pohl, Jeřábek, Tomek, Vodička – Tomi, Jiskra, Jurčík – Sloboda, Rohan, Šik – Šmerha, Kverka, Kuťák – Prošek, Novotný, Vracovský. Trenér: Martin Štrba.