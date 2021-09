Na středečním společném tréninku Krejčí tentokrát chyběl. „Určitá šance, že David nastoupí, ještě je,“ řekl v rozhovoru pro Deník trenér Zdeněk Moták. Slavná šestačtyřicítka dokonce již má mít přidělená křídla.

V přípravě jste zatím bez výhry, některé výsledky ale byly velmi těsné, jak jste spokojeni herně?

V prvopočátku jsme dávali příležitost hlavně mladým hráčům a těm, kteří potřebují o místo zabojovat. Takže tomu odpovídaly i výsledky. Ta hra nicméně nebyla úplně špatná, ale ani nemůžu říct, že by byla dobrá. Bylo tam pár dobrých, remízových výsledků, ale nikdy se nám to nepodařilo překlopit na naši stranu. Ty zápasy jsou o tom, že ladíme vše, co se týče individuálních výkonů i systému hry.

Na závěr přípravy vás čeká Hradec. Berete toto utkání o něco vážněji, už třeba protože se jedná o generálku? Nebo protože by bylo pro psychiku dobré před prvním extraligovým utkáním zvítězit?

Každý zápas bereme vážně, i ty přípravné. To nejsou přátelská utkání, ale přípravná. Bereme si z toho výcuc informací, které pak předáváme hráčům. Tento zápas ovšem bude důležitý, protože je to poslední utkání, generálka na extraligu. A samozřejmě, jak říkáte. Ještě jsme nevyhráli a rádi bychom odvedli nejen dobrý výkon, ale také vyhráli.

Sestava, která naskočí už bude taková, s níž budete chtít jít do soutěže?

Měla by být v uvozovkách optimální. Ještě tam máme nějaké okýnko. Máme pár lehce zdravotně indisponovaných hráčů, kterým raději dáme volno nebo individuální trénink. Ale ta sestava bude hodně vypovídající.

Fanoušky pochopitelně zajímá, jestli uvidíme na ledě i Davida Krejčího…

Určitá šance, že David nastoupí, ještě je. Rozhodneme se až na ranním rozbruslení.

Po posledním duelu v Brně jste mluvil o tom, že David už se pomalu zapojuje do tréninkového procesu s týmem. Jak tedy jeho režim v posledních dnech vypadal?

Trénuje s námi čtrnáct dní. Ten první týden byl pro něj takový, aby do toho naskočil. Kombinoval individuální led s přípravou v posilovně s kondičním trenérem a fyzioterapeutem. Od tohoto pondělí jede s týmem. V úterý nebyl na ledě, ale už je i zapracován v útočné formaci. Doufáme.

A prozradíte, vedle koho tedy bude nastupovat?

To bychom ještě neradi. Ale i kdyby David ve čtvrtek nehrál, tak fanoušek, který zná náš tým, to ze sestavy asi vyčte a lehce si to dovodí.