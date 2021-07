„Není to kachna, je to v jednání, ale bližší informace budeme mít příští týden,“ řekl Deníku generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Volbou číslo jedna je však pro rodáka ze Šternberka pochopitelně nadále Boston – jediný klub za který kdy v NHL nastoupil. To by nerad měnil, pokud se tedy s Bruins nedohodne na podpisu smlouvy, návrat do Česka se opravdu nabízí. Třetí a nejméně pravděpodobnou variantou je dle hráčova agenta vstup na trh s volnými hráči a dohoda s jiným zámořským klubem.

Půjde hvězda NHL s Kohouty na led?

David Krejčí se v minulosti již objevil v Olomouci v rámci letní přípravy, kdy trénoval s A-týmem Kohoutů. Ve světle případného návratu slavného odchovance do Mory jsou zajímavá jeho slova z roku 2010.

„To je ještě opravdu daleko, počítám, že bych v NHL chtěl hrát ještě alespoň deset let. Uvidí se, jestli třeba nebude nějaká výluka nebo něco, ale kdybych se vracel do Česka, tak Olomouc by pro mě byla týmem číslo jedna,“ řekl tehdy novinářům.

A zdá se, že ani po jedenácti letech se nic nemění. Moudřejší ovšem snad budeme za týden, zatím se pouze jedná o senzační (ale pro českou extraligu krásnou) spekulaci.