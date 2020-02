Bývalého spoluhráče z Pardubic dobře zná, byl dokonce svědkem jeho loňského zkratu, kdy prakticky totožně sekl kladenského Patrika Machače.

„Už když jsem zjistil, že proti nám hraje Schaus, tak jsem se začal smát, protože jsem z Pardubic věděl, jaký on je,“ prozradil Kratochvil Deníku.

Matouši, nejdřív se zeptám, jak hodnotíte vyrovnaný duel se Slavií? Po gólu na 1:0 jako by přišel zbytečný výpadek…

Byla tam taková pasáž. Posledních deset minut třetí třetiny jsme úplně přestali hrát. Přestaly nám jít nohy, vymýšleli jsme. Slavia to začala hrát jednoduše a začala se na nás tlačit. Při gólu na 1:1 jsme si nepohlídali borce, ten se fakt rozjel. Dostali jsme pak na 2:1 a už nám moc možností nezbývalo. Bylo super, že jsme vyrovnali. V prodloužení už to je o štěstí. Myslím, že to náš hráč tečoval a skončilo to v bráně, no.

Předtím jste ale vy sám mohl rozhodnout, trefil jste, břevno, je to tak?

Bylo buly, zůstalo to metr za ním. Natáhl jsem se a trefil jsem to akorát do břevna. To byla taky škoda.

Berete to jako dobrý bod vzhledem k závěru zápasu i aktuální síle soupeře?

Byl to těžký soupeř, což je ale teď každý. Blíží se závěr základní části. Měli jsme pětizápasovou sérii doma, všechny čtyři zápasy jsme doteď vyhráli, chtěli jsme si splnit i ten pátý. Chceme ale vyhrát každý zápas.

Takže spíš zklamání?

Trošičku nás to mrzí, ale zatím hrajeme výborně. Nedá se do nekonečna vyhrávat. Teď jsme trošičku zase spadli na zadek, zase trošku zapracujeme a připravíme se na další zápasy.

Vy jste do posledního utkání nenastoupil po zákeřném faulu chomutovského Schause. Jak byste okomentoval celou situaci? Američan vám tam něco nepřiměřeně oplácel?

Měl to na mantinelu a já jsem tam nejel nějak agresivně. Prostě jsem se dostal před jeho tělo, abych získal puk. Někde psali, že tam byl loket, nebo co. Vůbec nic, prostě čisté tělo. Pak jsem si to pouštěl a viděl jsem, že jak padal, tak se bouchl hlavou o hranu mantinelu. Asi to nevydržel, za mě ale sekl zezadu zbaběle.

Víte, že prakticky stejný zákrok předvedl vloni v dubnu na kladenského Machače?

Vím, zažil jsem to, zrovna jsem byl v Pardubicích a taky jsme si trošku klepali na čelo. Už když jsem zjistil, že proti nám hraje Schaus, tak jsem se začal smát, protože jsem z Pardubic věděl, jaký on je. To jsem ale upřímně nečekal, že to udělá znovu (směje se). Byla to zbabělost. Bylo pět vteřin do konce, když už, tak mě měl chytit a porvat se, ale určitě ne sekat pod koleno.

Takže jste už v Pardubicích těch jeho zkratů pozorovali víc?

Byl zvláštní povaha, cizinec. Ten výpadek, co měl proti tomu Kladeňákovi, to jsem přímo zažil. Předtím to byly jen takové slovní aféry, ale šlo vidět, že je takový zákeřný.

Jak to nyní s kolenem vypadá? Vidím, že ještě úplně v pořádku není…

Zalilo se mi zezadu celé koleno. Ani teď to ještě nemůžu moc propnout a krčit. Horší ani lepší už to asi nebude. Teď ten otok stéká do lýtka, konečně mám aspoň pořádné lýtko (směje se). To je fajn. Blíží se ale konec sezony a já chci hrát.

Takže jste měl na výběr, jestli proti Slavii nastoupit?

Samozřejmě. Funguje to tady tak, že pokud ti fakt něco je, úplně v pohodě se s trenérem domluvíš. Jeden zápas si odpočineš, nachystáš se na další. Ano, měl jsem třeba na výběr, ale řekl jsem, že dobré. Bolí mě to, ale chci hrát. Pak trenér akorát říkal, ať během zápasu řeknu, kdyby mě to bolelo.

Jste stále druzí. Je nyní cílem po základní části právě stříbrná pozice?

Zatím je cíl, abychom byli do čtvrtého místa. Teď se nám daří, ale jestli budeme na druhém, třetím nebo čtvrtém místě, to už je asi jedno. Play-off se hlavně blíží a každý se těší…

Už přemýšlíte trošku nad soupeřem pro čtvrtfinále? Proti komu byste chtěl hrát vy?

Jo, proti Chomutovu. Ještě bych mu to chtěl vrátit. Samozřejmě čistě (usmívá se).