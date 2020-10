K výhře 3:2 po samostatných nájezdech pomohl gólem na 2:0 a už tak zvláštní zápas ještě „ozvláštnil“ pikantní trefou do sítě nedávných spoluhráčů. V kabině musel platit. „Ale nějak speciálně moc ne. Taková ta klasika, něco za vyhraný zápas,“ prozradil po utkání, které jeho kamarádi z Přerova či třeba bratr Šimon museli sledovat jen prostřednictvím internetového přenosu.

Matouši, návrat domů do Přerova v jiném dresu jste si asi představoval jinak. Jaké to bylo hrát tady před prázdnými tribunami?

Nevím, jak to mám popsat. Je to hokej bez fanoušků, což mě osobně nebavilo. Fanoušci dělají hrozně moc. Těšil jsem se ale samozřejmě na kluky, znám je tady. Byl jsem taky zvědavý, protože spousta hráčů, která hrála proti Přerovu, říkala, jak je to tady těžké. Jak jsou dobří v obraně, jak tady nepadá moc gólů. Říkal jsem, že to musí být nějaká blbost, ne? (směje se) Ale teď fakt musím říct, že jsem si to vyzkoušel a Přerov je hodně silný v obranném pásmu. Zase klasicky padly dva góly a naštěstí jsme to rozhodli v nájezdech.

Vy jste dobrou přerovskou obranu ale překonal, dal jste gól na 2:0. Jak se to seběhlo?

Bylo to takové rychlé. Nějak jsem to nakopl přes střední pásmo. Ten puk se trošku zastavil, tak jsme to tam ještě došťourali. Palo (další hráč Pardubic Matej Paulovič, pozn. red.) mi pak dával krásnou nahrávku. Já už jsem jen potáhl Kácu (Ondřeje Kacetla) do protipohybu a dával jsem to mezi nohy.

Přerov byl lepší v úvodu, vy jste pak hráli tři přesilovky a zdálo se, že od té doby jste měli trošku navrch…

Neřekl bych, že jsme měli navrch. Přerov byl fakt výborný v obranné třetině a na konci ještě zabral, dal nám dva góly. Myslím, že je to hodně zvedlo a pak nás ještě tlačili. My jsme si akorát řekli, že musíme hrát jednoduše z obranného pásma, protečovávat puky. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas.

Byly nějaké hecovačky s bývalými spoluhráči? Co bratr Šimon, komu fandil, nesázeli jste se?

Ani ne. Nesázeli jsme se, ale brácha říkal, že si asi poprvé zaplatí přenos, že se na to podívá (usmívá se).

Nemrzelo vás, že jste tady dnes nemohl mít kamarády nebo třeba rodinu?

Nemrzelo. Rodinu jsem tady měl, byla tady přítelkyně, dívali se. Jenom je škoda, že se hrálo bez fanoušků, protože je to takové divné.

Na druhou stranu, kdyby tady byli, nebál byste se možná méně přátelského uvítání?

Těžko říct, to fakt nevím.

Máte za sebou třetí zápas v Chance lize. Nemrzí vás, že jste je nezapsal v přerovském dresu?

To je takové těžké. Smlouvu mám v Pardubicích, ty šly teď do karantény, takže mě poslaly na farmu, ať můžu hrát. Přeci jen, je to farma. S tím já asi moc neudělám.