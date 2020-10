Dva góly a osm asistencí, hlavně ale obrovský přehled o hře, výborné bruslení, nepřehlédnutelná kreativita, minimum chyb a obrovská radost ze hry. Jistě, odchovanec Komety Brno (zatím) nenaskočil mezi úplnou tuzemskou elitou v extralize. U Zubrů je ale maximálně spokojen.

„Zpětně můžu jen zopakovat, že Přerov pro mě byla ta nejlepší volba. Kdybych šel do Komety, nic moc bych před nucenou pauzou neodehrál ani neodtrénoval. V Přerově mi všichni vycházejí vstříc – pomáhají mi, abych se připravil na odlet do Kanady,“ pochvaluje si úterní oslavenec. Filip Král na Hané oslavil 21. narozeniny.

Také vedení klubu a trenéři moc dobře vědí, jaký klenot mají aktuálně v péči.

„Filip má velké kvality. Je to opravdu šikovný hokejista. Jde na něm krásně vidět, jak se hokejem baví. Jeho příchod nám pomohl. Mít v týmu tak zajímavého mladého hráče je vždycky výhoda a přínos. Je příjemné jej sledovat. S Hrabošem vytvořil výbornou obrannou dvojici,“ chválil asistent trenéra Zubrů Jakub Grof i spolupráci se zkušeným exreprezentantem Josefem Hrabalem.

„Jak Filip, tak Pepa mají vysoký ice time, který si svými výkony jednoznačně zaslouží. Skvěle vycházejí i s ostatními kluky z obrany. Ti nejsou naštvaní, že nehrají tolik. Naopak se snaží využít toho, že mají takové spoluhráče,“ prohlásil Grof na klubovém webu.

Čísla hovoří jasně. Král je nejvytíženějším hráčem Přerova a třetím nejzaměstnanějším mezi všemi hráči soutěže s alespoň pěti starty. Na ledě tráví přes 25 a půl minuty na zápas.

„Je to pro mě lepší, než kdybych hrál jenom nějakých patnáct minut. To bych se vůbec nedokázal dostat do tempa. Doufal jsem, že se mi bude takhle dařit. Kvůli tomu jsem do Přerova šel, chtěli to po mně i trenéři. Odjakživa jsem byl útočný typ beka a věřil jsem, že bych jím mohl být také mezi chlapy,“ prozradil Filip Král.

Videa pro Toronto

Jeho výkony v Přerově jednoduše poutají pozornost. Mladý bek se stal nejproduktivnějším hráčem a tahounem Zubrů.

„Být lídrem je pro mě výzva. Hraju i o to, abych si udělal jméno. Když se pak do Česka vrátím – doufám, že to bude až na konci kariéry (úsměv) – už mě tu budou znát. Beru to jako motivaci,“ zmínil obránce.

Jeho počínání na ledě dobře sleduje i trenér mladých beků v Torontu. „Dával jsem mu i kontakt na Kubu Grofa, volali si. Taky dostal nějaká videa ze zápasů, co jsem odehrál, zpětná vazba tam je,“ ujistil Filip Král.

Otázkou tedy stále zůstává, kdy bude moci vyrazit ukázat své kvality do zámoří. „Mělo se tak stát v listopadu. Pořád to řešíme s agentem. Vše bude záležet na situaci v zámoří. Je možné, že v Přerově zůstane déle,“ řekl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

V Přerově by se rozhodně nikdo nezlobil.

FILIP KRÁL V 1. LIZE:

Zápasy: 7

Góly: 2

Asistence: 8

Čas na ledě/zápas: 25:36 min

Průměrný čas střídání: 53 s

Střely na branku: 22

Trestné minuty: 4

+/-: 4

Zblokované střely: 6