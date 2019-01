Přerov – Někteří na velké prázdniny teprve čekají, jiní už je mají za sebou. Řeč je o druholigových hokejistech HC ZUBR Přerov, kteří v pondělí 2. května zahájili letní přípravu, jež potrvá do konce června.

Pavel Sedlák, sportovní manažer HC ZUBR Přerov a trenér prvního týmu

Na prvním tréninku jsme si proto popovídali s novým trenérem Pavlem Sedlákem, který nám mimo jiné nastínil, jak by měla vypadat osa týmu pro nadcházející soutěžní ročník 2011/2012.

Každý kouč má své tréninkové postupy. Jak bude vypadat příprava pod vaším vedením?

Letní příprava začala v pondělí 2. května a měla by vrcholit koncem června, kdy hráči dostanou měsíc volno. Budeme trénovat devět až deset týdnů. Uvidíme, jak to natáhneme.

Prvních čtyři až pět týdnů bude zaměřených na nabírání hrubé síly a kondice na zimním stadionu v posilovně, na ploše, v areálu Základní školy Svisle a v její tělocvičně. Využívat k výběhům budeme samozřejmě také terénu za halou. Oproti loňsku uděláme jen menší změnu v tom, že vynecháme bazén. Kluci jej budou navštěvovat sami o víkendu.

Kolikrát týdně máte v plánu trénovat?

Model zůstal stejný jako loni, a to pondělí, středa, čtvrtek po dvouhodinových intervalech. Navíc v pátek budou individuální tréninky pro hráče, kteří budou mít možnost se dostavit po zaměstnání, nebo pro ty, kteří už budou mít po maturitách. Bude to dopolední fáze a zkusíme do ní zařadit tenis.

Kdo se vám hlásil na prvním tréninku?

Dalo by se říci, že téměř všichni. První trénink absolvovalo patnáct kluků. Z těch starších to byli brankáři Radek Tihlář a Petr Okáč, obránci Daniel Faltýnek, Radomír Pala, Tomáš Vlček, Jakub Ferenc, Jan Pírek a útočníci Vladimír Kočara, Antonín Sprušil, Lukáš Menšík a Marek Kundrátek. Z juniorky jsem si vybral útočníky Petra Dočkala, Petra Vaňka, Daniela Kocana a obránce Vojtěcha Sklenáře, kteří by měli stabilně hrávat za první tým.

Omluven byl Marek Ditrich, který dobírá antibiotika, a Jan Kolář kvůli pracovnímu vytížení. Zdeněk Sedlák se připravuje individuálně a s Martinem Kotáskem jednáme o smlouvě.

Počítáme také do útoku s Matějem Málkem, který hrál loni juniorskou extraligu v Olomouci a nyní je zraněn.

S kým naopak nejste dohodnuti?

Zatím nejednáme s Peterem Novajovským a Tomášem Sršněm. Dohodnuti nejsme ani s Jiřím Osinou, o jehož služby má prý zájem Prostějov. V nejbližší době s ním ale budeme mít jednání, takže uvidíme. Otazník také visí nad Erikem Kohútem.

Zapomněli jsme ještě na Pavla Hanáka.

To je trošku komplikovanější. Už v závěru uplynulé sezony se přestěhoval do Frýdku-Mísku, kde má i zaměstnání. Chce hrát v Přerově, ale nebudeme to zatím lámat přes koleno, aby sem dojížděl na tréninky. Je to hráč, který se umí na sezonu připravit. Ví, co potřebuje. Připravovat se zatím bude individuálně.

Jak to vypadá s Robinem Ševčíkem a Janem Kolaříkem, co přišli na výpomoc do play-off? Zůstanou?

S Robinem Ševčíkem jednáme. S Honzou Kolaříkem to ale bude asi složitější, protože má našlápnuto do první ligy. Loni měl trošičku smůlu, že byl zraněný, výkonnostně na to ale má. V případě, že by se s žádným klubem nedohodl, jsem s ním v kontaktu.

V závěru sezony se osvědčili i Matěj Blinka a Jakub Herman. Jak to s nimi vypadá?

Matěj Blinka nastoupil do letní přípravy v prvoligové Olomouci. Jakub Herman se zatím nenahlásil. Je to náš hráč, uvidíme, kdo o něj bude mít zájem. Měl by už ale přičichnout k seniorskému hokeji, je na to dost starý. Věříme, že by za nás mohl hrát.

Jednáte zase se Zlínem či Olomoucí o nějakých střídavých startech?

Konkrétně zatím nejednáme s nikým. Samozřejmě spolupráci s oběma kluby budeme potřebovat, bez ní se neobejdeme. Je teď na to ale ještě brzo. Všichni kluci čtvrté, páté formace i junioři zůstávají ve svých týmech a budou uvolňováni až v srpnu.

Má teď smysl dívat se po nějakých posilách, nebo až před startem soutěže?

Jsem například domluvený s Tihlářem a Vlčkem, což jsou hráči Olomouce. Několik let už mezi námi funguje taková nepsaná dohoda, kdy slovo dalo slovo. Kluci tady chtějí hrát, jsou spokojení a nechtějí nikam odcházet.

Ti hráči, co připadají v úvahu, že by někdy přišli, tak opravdu nejdříve až v srpnu. Každý klub dává šanci všem svým odchovancům. Jsem v kontaktu s panem Šolcem ve Zlíně i s panem Fürstem v Olomouci, a jakmile začnou vyřazovat, budeme jednat.