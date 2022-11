A do utkání vlétli. Úvodní nápor zbrzdila nevyužitá přesilovka Liberce, solidní šance měli Navrátil s Knotkem. Početní výhodu si hosté zahráli i v závěru úvodní dvacetiminutovky, recept na Lukáše ale ani napodruhé nenašli.

„Začali jsme dobře. S tím jsme měli problém v předešlých dvou zápasech, kdy jsme inkasovali a znervózněli. Myslím, že jsme dnes měli daleko lepší pohyb a bojovnost. To jsme pak udrželi po celý zápas,“ byl spokojen olomoucký trenér Jan Tomajko.

Gólu se zaplněná plecharéna dočkala po necelých třech minutách prostředního dějství. Michal Kunc doslova dotlačil puk za ležícího Kváču, jeho trefu ještě muselo potvrdit video.

Liberec odpověděl po nevyužité přesilovce domácích. Slabší chvilku si vybral jinak výborný Jan Lukáš. Olomoucký gólman nejprve nepřesvědčivě vyjížděl mimo brankoviště, aby pak při návratu klopýtl, upadl a nemohl dosáhnout na střelu Jana Ordoše.

Pětizápasové čekání na využitou přesilovku ukončil v čase 33:53 Tomáš Dujsík. Jeho třetí ránu výborně zaclonil Knotek, Mora opět vedla. I když dlouho nemusela. Rašnerem tečovaná střela skončila na tyči Lukášovy klece.

„Góly z přesilovek nám hodně pomohly, ale musím říct, že i při hře pět na pět jsme hráli opravdu dobře. Hráče musím pochválit, jejich přístupem to byl jeden z nejlepších zápasů,“ vyzdvihl dokonce Tomajko.

Kapitán uklidnil posádku

Olomoucký gólman se ve třetí dvacetiminutovce vytáhl proti velké šanci Michala Ivana. Domácí tak mohli rozhodnout. A světe div se, v přesilovce! Petr Jelínek zbytečně komentoval vyloučení Šíra a poslal Liberec do tří. V tom Nahodil nabil Ondruškovi, dělovka kapitána, 3:1.

Hanáci v závěru přežili oslabení ve třech a Lukáš Nahodil tak mohl do prázdné klece dát zápasu závěrečnou gólovou tečku.

Kohouti se přes velkou marodku vrátili do elitní čtyřky tabulky a už v úterý je čeká atraktivní a pikantní souboj na ledě Třince proti bývalému kouči Motákovi. To už by měla nastoupit i nejnovější posila Karel Plášek. S týmem trénuje i Pavel Musil.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Kunc (Rutar, Anděl), 34. Dujsík (Nahodil, Ondrušek), 47. Ondrušek (Nahodil, Navrátil), 58. Nahodil (Knotek, Bambula) – 27. Ordoš (Filippi, Frolík). Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Lederer, Rampír. Vyloučení: 4:5, navíc Jelínek (Liberec) 10 minut. Využití: 2:0. Diváci: 4390.

Olomouc: HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Mareš, Rašner, Škůrek, Dujsík, Švrček, Řezníček, Rutar – J. Káňa, Knotek, Bambula – Kusko, Nahodil, Olesz – Kunc, Menšík, Navrátil – Mácha, Anděl. Trenér: Tomajko.

Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Kolmann – Birner, Bulíř, Faško-Rudáš – Ordoš, Filippi, Frolík – Vlach, A. Najman, Flynn – Šír, Jelínek, Rychlovský. Trenér: Augusta.