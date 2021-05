Hrdinka v ročníku 2019/20 naskakoval kromě Prostějova také v Mladé Boleslavi, kde ve svých 23 letech odehrál již 77 zápasů v extralize.

„Franta je pořád ještě velmi mladý obránce, který už ale má velké zkušenosti jak z extraligy, tak hlavně z první ligy. Měli jsme o něj zájem už v minulosti a jsme rádi, že teď to vyšlo. Po odchodu několika obránců by měl být kvalitní náhradou a zařadit se k pilířům defenzivy,“ věří sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Zajímavostí je, že Hrdinka stejně jako předešlá akvizice do zadních řad Ondřej Ševčík v mládežnických letech nastupoval ve Švédsku. Přerov si sám vybral, na stole měl několik dalších nabídek.

„Od klubu byl znát velký zájem, navíc, co jsem se ptal dalších kluků, tak nikdo neřekl na Přerov nic špatného. Naopak hodně se jich tady v kariéře posunulo dál. Probíral jsem to dříve v Boleslavi i s Davidem Šťastným, ze kterého přerovský klub udělal TOP střelce v extralize. Proto to byla volba číslo jedna,“ prozradil František Hrdinka.

Rodák z Prahy coby velký talent českého hokeje prošel všemi mládežnickými kategoriemi reprezentace a zúčastnil se hned dvou juniorských světových šampionátů (2017 a 2018). V nové sezoně se může těšit třeba na peprné derby proti Prostějovu, které zná z opačné strany barikády.

„Těším se na celou sezonu, ale derby bude asi trochu speciální. Přerov mu vždycky dával náboj, prožíval ho jako takový hokejový svátek a chtěl prostě za každou cenu vyhrát,“ ví dobře František Hrdinka.

ZAZÁŘÍ TALENT Z TŘEBÍČE?

Druhým novým jménem na soupisce je 22letý útočník Matěj Novák. „Matěje jsme sledovali už v uplynulé sezóně, kterou měl výbornou. Je hráčem Komety Brno a přesně typem hráče, který trenérům zapadá do koncepce. Navíc je ještě mladý a má potenciál se dále zlepšovat,“ uvedl Pavel Hanák pro klubový web Zubrů.

„Jsem velice rád, že z Přerova přišla nabídka a můžu tady být. Vždycky to pro mě byl nejen adept na přední příčky v tabulce, ale hlavně bylo vidět, že to je velmi dobře fungující klub. Hodně se mi také líbilo, jakým stylem hrál,“ řekl Novák.

Také odchovanec třebíčského hokeje byl v mládežnických letech považován za velký talent. Z Horácké Slavie se posunul do brněnské Komety, kde se zařadil mezi opory dorostu i juniorky.

Přechod mezi muže ovšem byl náročnější. Šanci dostal Novák už v sezoně 2016/17, a to přímo v áčku Komety. Naskočil do devíti utkání, dal gól hned při svém druhém startu coby sedmnáctiletý, více se pak ale mezi seniory neprosazoval.

Poté dostával Novák prostor v rodné Třebíči, kde však potenciál nenaplnil, jak by se dalo očekávat. Přišel přesun do Prostějova a v sezoně 2019/20 17 bodů v 50 zápasech (8+9). Až uplynulá sezona byla produktivnější, Matěj Novák získal 16 bodů v 36 duelech (10+6).

„Věřím, že se všechna opatření už uvolní, aby bylo možné zase chodit na hokej. Těšíme se nejen my hráči, ale určitě i všichni fanoušci,“ zmínil nadějný pravák.

„Na tom menším přerovském zimáku byla vždycky parádní atmosféra a hrálo se tady špatně. Poznal jsem to teď, když jsem byl dva roky v Prostějově. Navíc jsme Přerov ani jednou neporazili, takže doufám, že teď už derby vyhraju,“ dodal závěrem Matěj Novák.