/KOMENTÁŘ/ Velké zkušenosti nebo nefér prasárna? Útočník béčka Pardubic Daniel Rákos ve třetí třetině druhého zápasu předkola play-off na ledě Přerova pořvával po strkanici před brankou s Tomášem Kudělkou po hlavním rozhodčím. Chtěl po něm odpískání faulu, sudí ale nic zakázaného neviděli.

Předkolo play-off hokejové Chance ligy mezi HC Dynamo Pardubice B a HC Zubr Přerov. Druhý zápas. | Foto: Deník/Jan Pořízek

A tak to 36letý centr vzal do svých rukou, počkal si o pár sekund později na sebemenší kontakt, ucítil na zádech hokejku přerovského obránce a skácel se k zemi. Opakovaný záznam potvrdil, že celou situaci hodně přihrál, k ledu šel úmyslně. To ale rozhodčí v reálu vidět nemohl, a tak tentokrát píská faul – krosček. Za stavu 3:2 pro Přerov, který v případě prohry vypadne.

FOTO: Zubři přežili infarktový zápas. Hromadná bitka v závěru

Situaci se mnou u komentátorského stanoviště okamžitě konzultoval i delegát utkání. Záznam tohoto kontaktu chtěl od režiséra přehrát zvlášť i po zápase, prý takové filmování netoleruje a pošle to na disciplinárku. To je jenom dobře, ale představte si, že by Dynamo z téhle početní výhody srovnalo a nakonec Přerov vyřadilo.

A právě proto se po závěrečné siréně zápasu druhého předkola strhla na ledě pořádná mela, jakou ani zkušený přerovský fanoušek na domácím zimáku nepamatuje. Minimálně tedy po skončení zápasu. Kudělka si ještě chtěl do Rákose pro jeho hollywoodské vlohy rýpnout, Rákos si zase nenechal nic líbit. Přijeli další Zubři, pak i Pardubičtí a už se to mlelo.

Po dvou trestech na pět minut plus do konce utkání za bitku rozdali rozhodčí na obou stranách, to je ještě milosrdné rozhodnutí, třeba slovenský forvard Richard Nemec z pěkné výměny názorů s Jakubem Lichtagem vyvázl bez postihu.

Otázka, co padne dodatečně. Ondřej Rohlík po potyčce s Danielem Indrákem skončil se zraněním, které ho rozhodně dnes do hry nepustí. Disciplinárka může rozdávat čtyřem provinilcům s osobním trestem do konce utkání dodatečné stopky.

A Rákos a jeho simulování? Zde dvojnásobný mistr extraligy pravděpodobně vyfasuje finanční pokutu, nejspíš odevzdá desetinu měsíčního platu. Ta by asi za případný postup do čtvrtfinále stála…