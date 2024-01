Léčba hokejových Zubrů trenérem Mikeskou se vydařila. Razítko tomu definitivně dalo sobotní derby v Prostějově. Řečí lednových čísel – 10 zápasů, 9 výher, 25 bodů, 11 inkasovaných branek a návrat do boje o elitní šestku tabulky zaručující přímou účast ve čtvrtfinále.

A to se Hanáci v lednu potýkali s velmi rozsáhlou marodkou. Tým, trenéra a brankáře měsíce (Michala Postavu) Chance ligy bychom měli. A to ještě Přerované mohou vše vyšperkovat ve středu doma s Frýdkem-Místkem.

„Wow, tohle byl přesně zápas, který od kluků chci. Bojovný, perfektně zvládnutý, pak přijdu do kabiny a je tam festival, muzika,“ usmíval se přerovský kouč po vítězné bitvě o Hanou.

Pěkný festival to byl i v jeho podání na střídačce. Razantní vysvětlení každému jednotlivci, co a proč se mu v dané situaci nelíbilo, ale když se to hodilo, přišly na řadu i úsměvy. Mikeska létá od hráče k hráči, žije s týmem a má mu neustále co předat.

Nezbývá než zatleskat i vedení HC Zubr Přerov, tohle byla trefa do černého, přestože angažmá kouče, který měl v mužské kategorii odtrénováno jen pár měsíců v Šumperku, bylo riziko.

Někdo může namítat, že hokej Zubrů je stále těžko koukatelný. Michal Mikeska dostal karty, se kterými hraje. A rozehrál (zatím) vítěznou partii.

Co by za rodáka ze Zlína dali právě Berany, které mimochodem Přerované v sobotu v tabulce přeskočili…

