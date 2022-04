Ta naopak načasovala dokonale formu a troufnu si říct, že trenér Ujčík se svým štábem perfektně nastavil hru Dukly na play-off mód. Už to není jen o ofenzivních hodech, Jihlava brání, hraje tak, jak se ve vyřazovacích bojích hrát má. A pak je tu samozřejmě brankář Maxim Žukov, tomu jako by skoro nešlo dát gól. A dejme stranou jeho ve světle aktuálního dění na Ukrajině kontroverzní zdobení masky…

Momentálně to zkrátka vypadá, že o extraligu si to s Jágrovým Kladnem rozdá Jihlava, což má jeden další rozměr. Vzpomeňme si, jak vyrovnané bylo čtvrtfinále mezi Přerovem a Duklou. Co kdyby Zubři těsný druhý zápas zvládli a na Vysočinu jeli s vedením 2:0 na zápasy?

Jenže na "kdyby" se opravdu nehraje. Škoda, MEO Aréně by dubnové boje slušely.