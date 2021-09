Postup do extraligy sice není na pořadu dne, Zubři nicméně nemohou mít s velice silným kádrem nízké cíle. Jaké jsou?

Jak jste herně a výsledkově spokojeni s přípravou?

Výsledky nepodceňujeme ani nepřeceňujeme. Vyhráli jsme Zubr Cup, ale pak jsme měli s klukama lehký problém, abychom je vrátili zpátky do kolejí. Že to byl turnaj a soutěž nás čeká od 11. září. Jinak jsme v přípravě nebyli kompletní v jediném zápase, což mě trošku mrzí. Vždy to bylo ovlivněno zraněními nebo nemocí. Věřím tomu, že v sobotu půjdeme do boje až na Jirku Krisla v nejsilnějším možném složení.

O jaký problém po vítězství v Zubr Cupu šlo?

Někteří vyhráli v seniorské kategorii pohár poprvé. Nějaký trénink poté nebyl úplně ideální. Ale vyříkali jsme si to, měli pohovory a já věřím, že jsme nachystaní.

Jak jste spokojen s posilami?

Poprvé, co jsem tady, jsme tým měli složený už začátkem dubna nebo koncem května. Jsou to kluci, které jsme si vytipovali a zatím odvádí to, co jsme od nich očekávali. Věřím tomu, že ještě porostou, protože jsou to většinou hráči v mladém věku a růst u nich určitě proběhně. Ti, co přišli jako zkušení a hotoví hráči, věřím, že svou roli zvládnou.

Server Hokej.cz Přerov pasoval jako adepta na třetí místo za největšími favority. Vnímáte to?

I tohle bylo téma. Já to ale vůbec nevnímám, protože je to soubor věcí na papíře. Na tom to nějak vypadá, ale realita může být jiná. Nějak to neřešíme. Kolín je vnímaný nějak, ale podle mě bude realita zrovna u tohoto týmu úplně jiná. My chceme vyhrát každý zápas a nebudeme koukat na tabulku.

Je to také podmíněno tím, jestli všechny opory vydrží na celou sezonu, nebo ne?

Zatím odchod hrozí jen u Pepy Hrabala, který má smlouvu do konce října. Když soutěž rozehrajeme dobře a o kluky bude zájem v extralize, tak je to potom o domluvě. Myslím si, že kluky to taky motivuje. Jsou pořád ve věku, kdy si extraligu můžu zahrát. Nesmí to ale ovlivnit náš kádr.

Mluvil jste o tom, že byste nejradši sezonu odehráli s tím, co máte aktuálně na soupisce. Jak je to například se střídavými starty?

Chtěli jsme minimálně poslední tři zápasy odehrát v plné sestavě. Ani jednou se nám to nepovedlo. Je zcestné si myslet, že začneme sezonu na devatenáct hráčů a na konci jich bude stejný počet. Musíme se tím chránit, proto máme napsané kluky na střídavé starty. Ty kluky, které tam napsány máme, jsou ti, co tady už hráli a znají prostředí. Když přijdou, nebudou žádné problémy v kabině ani u nás.

Nejvíce se mluví například o brzkých odchodech Jakuba Hermana či Jakuba Svobody do Zlína…

Může se to stát. Když budeme v tabulce tam, kde chceme být, o kluky bude zájem, budeme tuhle situaci řešit. Máme taky spoustu mladých kluků, kteří potřebují dostat šanci. Něco jiného je základní část a play-off. Se vší pokorou se chceme chystat na play-off. Průběh sezony může být pozitivní, může přijít i nějaké horší období, na které budeme reagovat. Kluci sem šli, protože se chtějí rozvíjet a věří v práci celého realizačního týmu. Vědí, že se mohou posunout.

Jaký cíl jste si tedy vytyčili?

Cílem je vyhrát každý zápas a rozvoj hráčů. Nechceme se dívat dolů. Pro nás je cílem play-off a být úspěšní v play-off. Nebudu říkat, jestli je pro nás výborné první, čtvrté nebo šesté místo. Mohou přijít například zranění.

Jaká je situace u mládeže? Začněme u juniorů, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž.

S juniorkou chceme letos postoupit, soutěž vyhrát. Samozřejmě i o kluky je zájem v nejvyšší soutěži. Jsme rádi, že všichni zůstali, jen Míša Postava má vyřízeny střídavé starty do Komety s tím, že na nejdůležitější část po novém roce má být k dispozici dorostu. Michal má ale našlápnuto. Už minulou sezonu byl nedílnou součástí A-týmu. Letos příležitost bude dostávat ještě víc. S Míšou Petráskem si rozumí, je to výborná dvojice. Junioři jsou jinak ročníky 2002 a 2003, které byly společně se Svozilem, Ryšavým nebo Ministrem součástí úspěšného týmu. Jiné cíle si ani klást nemůžeme. Rozhodovat bude ale také zdraví. Do sezony chceme vstoupit co nejlépe. Proto Jan Fencl i Matyáš Gréc nastoupí v pátek a v neděli za juniorku.

V extralize dorostu je na programu snížení účastníků. Jaká je situace v Přerově?

Zúžení mělo přijít už dva roky nazpátek, když jsme ty týmy měli zajímavé. První rok to přerušil covid, v minulé sezoně kluky do soutěže nepustil vůbec. V letošní sezoně prostě budeme mít problém, protože ročník 2005 nemáme až tak silný. Jsme rádi, že jsme udrželi Tobiáše Kuchtu, který je v širší reprezentaci, zahrál si i letos za muže. Bude mít důležitou roli, ale sám nic nezmůže. Byl jsem v kabině a nastínili jsme si cíle. Samozřejmě chceme soutěž zachránit, ale počítat musíme s oběma variantami. Týmům juniorů i dorostu nicméně věřím.

Zmínil jste také fakt, že je stále náročnější dostat malé děti k hokeji. Jak to řešíte?

Těch nejmenších, i kvůli tomu, že loni vůbec nemohli na led, máme čím dál méně. Chceme pozvat všechny děti, aby si vyzkoušely nejen hokej, ale aby si třeba jen zabruslily. Budeme mít pevné termíny přípravky v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Soboty v dopoledních hodinách s tím, že tam bychom byli rádi, kdyby přišli i ti, kteří na první dobrou nechtějí hrát hokej, ale třeba se jen chtějí naučit bruslit. Poté je tady 21. září velká akce Pojď hrát hokej. Věříme, že dětí přijde co nejvíce. Snažíme se chodit po školkách a vysvětlujeme, proč zrovna hokej.