Naštěstí nešlo o žádné déjà vu. Jiří Goiš tehdy přišel o takřka celou sezonu, František Hrdinka by měl být brzy v pořádku.

„Zaplaťpánbůh to není tak fatální, jako to bylo před rokem s Goišákem. Franta bude v pohodě. Dostal pukem, přijel na střídačku a tekla mu krev. Jak je tělo rozpumpované, tak to nevypadalo vůbec pěkně. Jak si ale sundal brusli, věděli jsme, že by to nemuselo být tak hrozné,“ oddechl si po utkání přerovský kouč Vladimír Kočara.

Ten měl jinak důvody ke spokojenosti. Nejenže jeho tým porazil extraligový celek 2:1, poprvé premiéry Zubr Cupu v roce 2016 ovládl domácí přípravný turnaj.

„Vždycky je pěkné, když něco vyhrajete. Určitě to nepřeceňujeme, ani nepodceňujeme. Zatím jsme nebyli ani v jednom zápase kompletní. Uvidíme, jak si to sedne do soutěže,“ nastínil Vladimír Kočara.

Z největších opor do žádného z přípravných utkání nenastoupili Jakub Herman a Jiří Krisl. Překvapením naopak bylo nasazení odchovance Patrika Tarnoczyho, místo něhož měl proti Nitře původně nastoupit Daniel Ministr. Ani jeden na soupisce Zubrů pro novou sezonu (zatím) nefiguruje.

„V tuto chvíli to bylo na jeden zápas,“ vyjádřil se Vladimír Kočara.

Přerovský kádr každopádně na papíře vypadá hodně silně, což jen potvrdil triumfem v domácím poháru. A to ještě Zubři mohou využít střídavé starty z extraligy. Například právě ze Zlína, což potvrdil po posledním duelu třeba Darek Hejcman.

„Slyšel jsem, že je mám, ale záleží to vše na trenérech. Soustředím se na Zlín, kde chci hrát na trenérech. Když ale bude potřeba, tak půjdu,“ zmínila zlínská předsezonní posila právě z Přerova.

Adeptů na výpomoc je v kádru Beranů pochopitelně víc, stejně tak již tradičně v brněnské Kometě. Po některých výkonech se ale dá čekat, že někteří Zubři by mohli zamířit opačným směrem.

„Bude důležité, aby si kluci plnili role, které dostanou. Střídali jsme to. Někteří hráči byli ve třetí, pak v dalším zápase v první lajně. Prostor dostali všichni. Soutěž je něco jiného než příprava,“ uzavřel Vladimír Kočara.