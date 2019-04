Rozhodnutí, které se „upeklo“ od stolu v průběhu nedávno skončeného ročníku, vyvolalo bouři od zainteresovaných celků.

„Co se týče ekonomické stránky, přinese nám to dost zásadní ztráty. Někteří partneři dávali peníze přímo na extraligu juniorů, měli jsme dotaci z Olomouckého kraje, dokonce se teď může snížit i dotace města. Tímto rozhodnutím byly sníženy i tabulkové hodnoty hráčů. Zatím jsme si spočítali ztrátu, která nám může v příštím ročníku nastat, na tři miliony korun,“ zmiňuje přerovský jednatel Tomáš Pluháček.

„Nejsme proti zúžení, ale sportovní cestou a tou jsme si účast zasloužili. Z úst mluvčího svazu jsme se dozvěděli, že extraligu jsme loni neměli, tak ji máme zase sebranou. To je směšný argument. Řešíme investice, dotace a v únoru se něco rozhodne,“ zlobí se Daniel Tobola, jednatel Vsetína.

UMĚLÉ AKADEMIE

Kluby nechápou mimo jiné aroganci svazu. „Bylo nám řečeno, že výkonný výbor se takto může rozhodnout, mají na to právo. Jak něco takového mohou vyřknout? Soutěž má nějaká pravidla, my je splnili. Jsme snad v Bělorusku? Oni tam mezi sebou handlují. Je šílenství, co se teď děje,“ dodává Tobola.

Původně měla být juniorská extraliga osekaná ze 24 na 17 týmů. Tedy těch, které mají status akademie. Později se však ozvala Olomouc jakožto účastník nejvyšší soutěže mužů. A nakonec se do hry vrátil také Salcburk. Ten má uzavřenou smlouvu o spolupráci se svazem do příštího roku.

Přerov, Havířov, Vsetín a z nižší soutěže postoupivší Ústí nad Labem a Písek však mají smůlu.

„Všechny tři týmy (Přerov, Havířov a Vsetín) mají momentálně o status zažádáno. Těch akademií je však pět až šest ze sedmnácti, které to opravdu dělají tak, jak se má. Ostatní jsou akademiemi jen na papíře. Nikdo navíc v minulosti nezdůrazňoval, že kdo nemá akademii, nemůže hrát juniorskou extraligu,“ zmínil Tomáš Pluháček.

Rozhodnutí o zúžení extraligy mělo vzejít z lednového fóra, na kterém diskutovali zástupci klubů.

„Tiskový mluvčí říká, že se něco odsouhlasilo, což je lež. Generální sekretář svazu nás na fóru uklidnil a řekl, že není přijatelné, aby se něco měnilo v rozjeté soutěži,“ vypráví Tobola.

PŘÍLIŠ MNOHO ZMĚN

Kluby ekonomickou škodu vyčíslily na deset milionů korun a spravedlnosti se nyní chtějí domáhat všemi možnými prostředky. Pro začátek podaly podnět k arbitrážní komisi svazu.

„Pak se případně obrátíme na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo soudy s možností předběžného opatření, že se nezahájí žádné soutěže. Budeme se prát ze všech sil. Nikomu jsme nic neudělali, všechno jsme dodrželi. Cítíme se silně poškození,“ zuří Tobola, jehož Vsetín se letos dokonce dostal mezi nejlepší osmičku.

„Kroky svazu vážně ohrožují výchovu mladých talentů u nás. Jen u extraligy juniorů se jedná o čtvrtou změnu pravidel od roku 2015. To klubům a jejich partnerům znemožňuje koncepční práci a samotným hráčům komplikuje jejich hokejový rozvoj,“ uvedl Tomáš Pluháček.

Klubům teď nezbývá nic než bojovat. „Připravujeme se na sezonu, jako kdybychom měli hrát a doufám, že budeme. Všemi dostupnými prostředky se o to pokusíme,“ dodává sportovní manažer přerovské mládeže Vladimír Kočara.

PODPORU VYJÁDŘIL I PRIMÁTOR PŘEROVA

Ve čtvrtek 11. dubna oficiálně vyjádřil souhlas a podporu rozhodnutí HC Zubr Přerov odvolat se k arbitráži Českého svazu ledního hokeje také primátor města Přerova Petr Měřínský.

„V tomto sporu mají mou podporu. Kde je fair play? Jaký příklad dává hokejový svaz nejen našim juniorům? Když nám nevyhovují pravidla, tak si je změníme právem silnějšího? Je tohle nový standard, který bude hokejový svaz vůči menším klubům uplatňovat?,“ ptá se Petr Měřínský.

„Podle mě rozhodnutí hokejového svazu není férové a ani koncepční, navíc přišlo v průběhu rozehrané soutěže,“ má přerovský primátor jasno.

Petr Měřínský upozornil také na možné finanční ztráty, pramenící ze ztráty sponzorů, snížení příspěvků od ministerstva i klesajících tabulkových hodnot jednotlivých hráčů.

„A v nejhorším scénáři by mohlo jí o likvidaci přerovského mládežnického hokeje. Zmařeno by bylo úsilí hráčů, trenérů a dalších lidí, kteří se podílejí na výsledcích našich mladých hokejistů. Proti tomu je třeba se bránit,“ konstatoval primátor.

Město Přerov finančně podporuje činnost mládeže do 18 let klubu HC Zubr Přerov, jehož součástí jsou samozřejmě i junioři.

„Pro letošní rok byla klubu schválena dotace ve výši 4 miliony 475 tisíc korun,“ upřesnil Petr Hrbek z přerovského magistrátu.