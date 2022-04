Mládí versus zkušenosti. Tak by se skutečně dal nazvat souboj talentovaných přerovských odchovanců se značně starším soupeřem. Přerov tak pro baráž sáhl po ostřílených jménech, která se v základní části na soupisce A-týmu neobjevovala – Michal Ďopan, Lukáš Kaďorek či brankář Pavel Ceh.

„Po patnácti letech u florbalu a třinácti u áčka jsem se dočkal největšího úspěchu, jakého jsem kdy dosáhl. Trénovat ty caparty od jejich osmi let a pak s nimi jako spoluhráč vybojovat postup do Národní ligy? Jsem šťastný,“ rozplýval se Ceh, který je zároveň šéftrenérem FBC Přerov.

„Potřebovali jsme někoho nejen na hřiště, ale i na střídačku. Nakonec přispěli i důležitými kanadskými body ke konečnému výsledku,“ chválil kouč Malina.

Z jasné záležitosti drama

Přerované nejprve na palubovce soupeře zvítězili jasně 8:2 a vypadalo to, že víkendový dvojzápas na Hané by mohl být už jen formalitou. Opak byl pravdou. Domácí v obou zápasech málem prohospodařili luxusní čtyřgólové vedení. V sobotu nakonec zvítězili 7:6 v prodloužení, v neděli pak 5:4. Oslavy před skvělou diváckou kulisou mohly začít.

„Byl to náš cíl. Chtěli jsme postoupit do dvou let, povedlo se to hned v prvním roce. Věříme, že s mladým mančaftem je na čem dál pracovat a že budeme plnohodnotným členem Národní ligy,“ přeje si Petr Malina.

Kádr Přerovanů by měl ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži zůstat pohromadě. Fanoušci se mohou těšit na derby s Hranicemi i opakování krajských bitev se Šumperkem, který urval postup v play-up.

„Měli by to hrát z devadesáti procent kluci, co tady jsou. I kluci, co třeba hráli méně, rostou každým týdnem. Nemyslím si, že ta liga je až o tolik lepší, než je top pět týmů v naší divizi,“ uzavřel Petr Malina.

