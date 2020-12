K výhře Zubrů 4:0 přispěl 26 jistými zákroky.

„Bylo to krásné. Na Přerov mám nádherné vzpomínky, rád jsem všechny znovu viděl. Navíc se to povedlo i výsledkově a neudělal jsem ostudu,“ pochvaloval si Klimeš návštěvu MEO Arény, kde si soutěžní duel zachytal po devíti měsících.

Díky reprezentační pauze a volnu v brněnské Kometě byla možnost připomenout si poslední dvě sezony, v nichž deptal střelce Chance ligy a dvakrát po sobě byl sportovními manažery zvolen nejlepším gólmanem soutěže.

FORMA Z EXTRALIGY

Teď už předvádí výborné výkony v extralize. Naposledy 15. prosince, když v Olomouci 38 zákroky dovedl Kometu k výhře 4:1. V procentuální úspěšnosti zásahů mu v nejvyšší soutěži patří třetí místo.

„Jestli jsem si do Přerova přenesl formu z extraligy? Těžko říct, kluci hráli parádně. Zblokovali spoustu střel. Jejich obětavost je neskutečná. Za takovou obranou je radost chytat,“ vyzdvihl defenzivní hru Zubrů před ním.

„Minimálně z padesáti procent jde nula za nimi. Komunikace s nimi byla v pohodě. Většina kluků zůstala z loňska, nebyl tam problém.“

Defenziva zatím slaví úspěchy i v letošní sezoně. Přerov opět okupuje druhé místo Chance ligy, vydatnou měrou se o to ale zasloužil také Klimešův kolega Ondřej Kacetl. V devíti utkáních vychytal sedm výher, nově už ale bude působit v Třinci (případně Frýdku-Místku).

„Sledoval jsem to. Nejen kvůli Ondrovi, ale kvůli všem klukům, co tady znám. Některé zápasy jsem viděl a vím, že Ondra chytal parádně. Všem jsem to přál. Jsem rád, že jsem po Ondrovi neudělal ostudu,“ pousmál se 26letý gólman.

ZA NULU PLATIL DO KASY

Žádná ostuda, byla z toho Klimešovo první čisté konto sezony a první nula od 12. února, když v MEO Aréně slavil výhru 2:0 nad Chomutovem. Příspěvek do týmové kasy tak Klimeše nemine ani před letošními Vánoci.

„Klukům jsem něco slíbil i přímo za Třebíč, když jsem tam dřív působil. Ubránit nulu se určitě snažili i kvůli tomu,“ dodal brankář.

Úbytek financí pro účely přerovské kabiny se naštěstí nijak nedotkne jeho svátků či přímo dcery Olivie, s níž prožije první Vánoce. Dárky už jí totiž stihl nakoupit.

„Pro malou jich máme spoustu. Nevím, jestli to bude už úplně vnímat, ale rozhodně toho dostane hodně. Bude to hezké,“ těší se Lukáš Klimeš.

Nyní každopádně jeho Kometu čeká dvojzápas v Litvínově, na Štěpána pak domácí souboj s Českými Budějovicemi. Alespoň pár dní volna si nicméně gólman užije.