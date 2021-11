/GALERIE/ Po dvou porážkách zpátky na vítězné vlně. Hokejisté Přerova ve středu na domácím ledě porazili Porubu 2:0. Brankář Lukáš Klimeš při svém čtvrtém vystoupení v Chance lize vychytal svou první nulu letošní sezony.

Hokejisté Přerova porazili v domácím utkání Porubu 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Lukáš Klimeš | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Fantastická defenziva. Je to zásluha celého týmu, nejen obránců, i útočníci se skvěle vraceli. Dali jsme první gól a pak jsme hráli to, co jsme potřebovali,“ pochvalovala si výpomoc z brněnské Komety, která naposledy čisté konto slavila v únoru, kdy Klimeš v extralize vyčapal Plzeň.