Brankář Lukáš Klimeš kraluje s 92,59% úspěšností zásahů Chance lize a táhne Přerovany do play-off.

Další skvělý výkon předvedl v sobotu proti Litoměřicím, inkasoval jedinkrát, navíc gól, který neměl platit. „Je to zásluha celého týmu. Díky němu jsem tam, kde jsem,“ říká skromně 24letý odchovanec brněnské Komety.



Lukáši, s čím jste šli do veledůležitého duelu s Litoměřicemi?

Rozhodně jsme čekali těžký zápas. Už po utkání s Třebíčí jsme si k tomu něco řekli a připravovali se na to. Litoměřice se taky chystaly, byly tady dva dny, ale my jsme to zvládli líp hlavně hlavou – psychicky.

Inkasoval jste jediný gól, který ale byl přinejmenším hodně sporný. Jak jste tu situaci viděl?

Podle mě to jednoznačně nemělo platit, ale od toho jsou jiní. Hráč, který asi byl podražený, měl pod sebou puk a rukavicí jej přihrál na hráče, který stál vedle mě. Já jsem to viděl přímo před sebou, jasně jsem viděl, že to byla přihrávka rukou.

Pak to bylo dlouho jen o gól, ale žádná nervozita na vás nebyla znát…

Byl to dneska boj, ale docela i líbivý hokej s hodně šancemi. Říkám, zvládli jsme to, ve druhé třetině jsme pak už neinkasovali, což bylo důležité. Ve třetí jsme hráli, co jsme potřebovali. Trenéři řekli, že nesmíme být pasivní, pořád se snažit hrát dopředu a nejlepší by bylo, kdybychom vstřelili třetí gól, což se nám podařilo. Litoměřice se nechávaly zbytečně vyloučit a my to zvládli.

Zbytečný byl v závěru asi i zákrok vašeho soka v bráně soupeře Tomáše Krále na Milana Davídka. Co na to jako gólman říkáte?

Radši na to neříkám nic, protože… (odmlčí se). Protože je to brankář Litoměřic.

Ale když kolem vás odjížděl předčasně do šatny, něco jste prohodili. Prozradíte, co tam padlo?

Gratuloval jsem mu, že dal krásný knockout, že se mu to povedlo. On zatleskal i divákům, kteří ho vytleskali, myslím, že to byla taková povedená estráda.

Každopádně jste vydřeli obrovsky cenné tři body, takže spokojenost?

Když jsme viděli, s jakými soupeři hrají naši konkurenti, se kterými o play-off bojujeme, hned jsme věděli, že musíme zabrat. Dalo se čekat, že všichni vyhrají. Naštěstí jsme to taky urvali. Hraje se zase dál, je to v podstatě pořád stejné.

Zápasy ale ubývají, cítíte, že play-off je blíž a blíž?

Ano, to určitě. Navíc máme s těmi soupeři vesměs pozitivní bilanci, takže i kdyby to bylo vyrovnané na body, mohli bychom to snad dotáhnout.

Formu jste načasovali skvěle, aktuálně je asi nejlepší v lize, čím to je?

Začali jsme trošku jinak hrát v obraně, myslím, že nám to sedí. Výsledky přišly taky, to je ale vždy takový impuls. V každým mančaftu to tak funguje, když se změní trenéři. Je teď důležité v tom pokračovat, aby to neupadlo zase někam, kam nechceme.

Velkou zásluhu na tom máte i vy, vévodíte statistice úspěšnosti zásahů, co to pro vás znamená?

Děkuji za kompliment. Je to samozřejmě dobrý pocit se na to podívat a vidět, že jste někde nahoře. Je to ale hlavně zásluha celého týmu. Začali jsme blokovat střely, v tom jsme byli nejhorší v lize. Myslím si, že díky tomu jsem i já tam, kde jsem.

Je to ještě samozřejmě předčasné, ale přemýšleli jste, jakého soupeře byste chtěli v play-off?

Třeba Markovi Sikorovi by se nejvíc líbily České Budějovice. On s nimi play-off hrál málo, i v Havířově se s nimi potkal (směje se). Ale my se na to nedíváme. Sledujeme hlavně týmy kolem nás. Letos je to hratelné se všemi. Doufám, že ať chytneme kohokoliv, nebude to jednoznačné.

A co Kladno s Jaromírem Jágrem?

Jestli nastoupí, tak by to bylo hezké (usmívá se). Dlouho nehrál, ale ty stadiony by zase naplnil. Já bych ho bral. S Plekancem Jágr? Proč ne.

Nejlepší brankáři podle úsp. zásahů:

1. Lukáš Klimeš 92,59 %

2. Niklas Lundström (JIH) 92,36 %

3. Daniel Dolejš (POR) 91,85 %

4. Lukáš Cikánek (KLA) 91,77 %

5. Jan Brož (JIH) 91,65 %