A neztratili se ani Zubři. Žádnou novinkou není ocenění nejlepšího brankáře Lukáše Klimeše v All-star týmu Chance ligy. V tom nechybí ani nejlepší centr soutěže Roman Pšurný, oba tahouni Přerova tak byli zařazeni i mezi nejlepších pět hráčů soutěže. Pšurný bral pátou příčku, Klimeš dokonce vystoupal na stříbrný stupínek.

„Věřil jsem si zase o něco víc. Musím ale vypíchnout celý tým a systém, jakým jsme hráli. Tak, abychom vzadu nedostávali góly. Zásluhu na tom mají i hráči v poli a trenéři,“ řekl Lukáš Klimeš v nedávném rozhovoru pro Deník.

To Roman Pšurný zase před sezonou výrazně obměnil jídelníček. Výsledkem byla životní střelecká sezona, ale také nejvíce vyhraných buly v lize či parádní práce směrem dozadu. Právě Pšurného komplexnost ze zlínského odchovance dělá jednu z pěti největších hvězd soutěže.

„Změnil jsem taky tréninkové návyky. Najednou jsem na sobě začínal cítit změnu. Na tom jsem se asi svezl, pokračoval jsem v tom a až na pár výjimek jsem minimalizoval fyzické výkyvy. Asi se ode mě jako od prvního centra nějaký příspěvek čeká. I já to tak cítím. Akorát jsem si teď na sebe ušil bič,“ prozradil Pšurný.

Navrátil si řekl o extraligu

Klimeš a Pšurný zkrátka vynikali. Avšak co ostatní? Odborníky zaujalo dalších sedm přerovských jmen. Chybět nemohl Jakub Navrátil. Dvacetiletý útočník ve své kategorii ve druhé nejvyšší soutěži neměl konkurenci a byl vyhlášen šestnáctým nejlepším hráčem.

Člen nejproduktivnější přerovské formace kromě pěkné porce 46 kanadských bodů přidal vždy něco navíc. Na bleskový gól v Havířově mu stačilo asi pět vteřin, první hattrick mezi muži nasázel do sítě Ústí nad Labem, do paměti fanoušků se vryje také jeho nájezdový galakoncert proti Vsetínu.

„Po rozbruslení jsem šel spát. Měl jsem sen, že dám hattrick a vyvolají mě fanoušci. Možná, že by se mi to mohlo zdát častěji,“ smál se Jakub Navrátil po nádherných třech bekhendových trefách do brány Ústí.

Právě po hattricku následoval první start „Navrce“ v extralize. Za Zlín odehrál duel v Olomouci. O perspektivního forvarda je v nejvyšší soutěži zájem. Zamíří právě do jednoho z moravských klubů? Je to možné.

Kubeš nějvětším objevem

Jako jednoho z největších objevů sezony označil Hokej.cz Jakuba Kubeše. Takřka dvoumetrový bek se do českých hokejových vod vrátil z polské nejvyšší soutěže a ukázal, že v něm dříme extraligový potenciál.

Všestranný obránce byl vyhlášen 32. nejlepším hráčem Chance ligy. Byl nejproduktivnějším bekem Zubrů, zaujal hned v prvním kole, kdy v derby dvěma góly a asistencí sestřelil Prostějov. V průběhu sezony se vypracoval také v přesilovkového střelce, v početní výhodě nasázel sedm branek.

Přes Krisla neprošlo nic

Kubešův parťák z obranné dvojice Jiří Krisl skončil v pořadí hráčů na 35. příčce. V rámci celé soutěže vynikal hlavně v blokování střel. V 57 zápasech jich zblokoval 82. Defenzivní zeď se neztratila ani směrem dopředu a třeba Lukáš Klimeš jej označil za vůbec nejužitečnějšího hráče týmu.

„Celý tým brání dobře, ale výkony brankářů jsou nad úrovní Chance ligy. To nám strašně moc pomáhá,“ vysekl zase Jiří Krisl poklonu mužům mezi třemi tyčemi během sezony.

Pro Zubry je každopádně pozitivní, že vousatý tvrďák má smlouvu i na další sezonu.

Nejlepší defenzivní útočník? Doležal

Pátým nejlepším postaveným hráčem Přerova v žebříčku pak je Tomáš Doležal. Odborníci kolem Chance ligy jej označili jako možná vůbec nejlépe bránícího útočníka soutěže a postavili jej na 44. místo.

Je až neuvěřitelné, že Doležal byl při hře v pěti za 46 utkání u pouhých devíti inkasovaných branek. V tomto směru „Ďolík“ neměl konkurenci v celé soutěži.

„Když se to tady spustí, tak je to nádhera. Když se do toho zapojí úplně všichni, hraje se pak i nám daleko líp. Pak se to odráží i na výsledcích. Spadne tam jeden nebo dva góly, lidé nás ženou a je to úžasné,“ pochvaloval si Doležal atmosféru v MEO Aréně.

Bude si ji moci užívat i v další sezoně?

Precizní obrana Weinholda

Dres Zubrů (minimálně na začátku dalšího ročníku) určitě nebude oblékat Martin Weinhold. Výkony 23letého obránce nezaujaly pouze Karlovy Vary, které si nadějného zadáka stáhly do extraligy. Hokej.cz vyhlásil Weinholda jako 49. nejlepšího hráče Chance ligy.

Server ocenil hlavně bekovy defenzivní kvality. Směrem dozadu byl nejlepším obráncem Zubrů. Pokud byl na ledě, Přerov při hře v pěti inkasoval jen 1,44 branky na 60 minut hry. V tomto směru byl Weinhold třetím nejlepším zadákem v lize. Několikrát ale také ukázal, že umí i směrem dopředu.

Číp táhl druhý útok

Na 77. pozici odborníci postavili útočníka Radka Čípa. Ten postupně během sezony začal naplňovat gólová očekávání, pokud ale byl zdravý, soupeři jej nenáviděli. Rozdával tvrdé hity, navíc byl vždy velkou hrozbou pro každou defenzivu. V 41 utkáních nasbíral slušných 25 bodů a byl tahounem úspěšné druhé formace.

Zbořil v elitní společnosti

V jednoho z nejkvalitnějších a nejvytěžovanějších obránců Chance ligy se vypracoval Mikuláš Zbořil. Hokejový server jej zařadil na 80. místo mezi všemi hráči soutěže. Odůvodnil to hlavně Zbořilovou spolehlivostí a výbornou hrou směrem dopředu.

„Teď jsem se na tréninku snažil hodně střílet, tak mi to vyšlo. Jednou ta střela vyjde, jednou ne,“ prozradil obránce po parádní vítězné trefě do sítě Vsetína, kterou věnoval legendárnímu Radomíru Palovi. Ten se před duelem s Valachy loučil před zaplněnou MEO Arénou s kariérou.

Další Přerované se do elitní prvoligové stovky nevešli. Hráči jako Darek Hejcman, Jaroslav Moučka dvojčata Kratochvilova nebo Zdeněk Čáp, který v Přerově odehrál 20 zápasů, ale rozhodně také poutali pozornost.