Po pátečním odlehčujícím tréninku přišel na rozhovor usměvavý 22letý klučina, ze kterého srší pozitivní energie a velká očekávání před první seniorskou sezonou doma v České republice.

„Zatím super, všechno se mi líbí, kluci jsou super, trenéři v pohodě, příprava taky dobrá,“ přitakával nadějný bek.

Naposledy před pár lety přišel z Polska jiný obr do obrany – Jakub Ferenc. Už vám někdo předhodil tohle přirovnání?

Toto srovnání jsem ještě neslyšel, ale pamatuju si, že jsem tady byl na hokeji tak pět let zpátky. A právě Kubu Ference jsem viděl a líbilo se mi, jak hrál. Jestli mě s ním bude někdo srovnávat, budu jen rád.

Máte za sebou tři roky v Polsku, už vám chyběl domov?

To byla pro mě ta největší motivace, zkusit se vrátit se do Česka. V Polsku jsem hrál tři roky, byl jsem tam spokojený a měl jsem možnost tam pokračovat. Je to ale něco jiného, než hrát doma.

Při pohledu na vaše statistiky je při vaší postavě podivuhodné, jak málo jste vylučovaný. Je to něco, co vás zdobí, nebo vám to trenéři někdy vyčítají?

Jak kdy. Trenéři jsou určitě rádi, že nefauluju a můžu tam být na oslabení. Taky by ale byli někdy rádi, kdybych přitvrdil. To ale není úplně moje hra.

Jaká tedy je? Úplně ofenzivní bek asi taky nebudete.

Snažím se hrát celoplošně. Spíš se v soubojích snažím prostě hrát čistě. Není to ode mě úplně tvrdý hokej, to si přiznávám a měl bych to zlepšit. Zatím to hraji takhle, tak uvidíme (úsměv).

Co od angažmá v Přerově očekáváte vzhledem k roli v týmu?

To uvidíme až na ledě. Teď těžko posuzovat. Rozhodně se na to těším a doufám, že se nám bude dařit.

Je vám 22 let, jste pořád perspektivním hráčem. Může být Přerov odrazovým můstkem do extraligy?

Doufám, že pokud se mi bude dařit, mohlo by to vyjít. Ale teď se soustředím tady na Přerov a neřeším nic jiného.

Asistent trenéra Jakub Grof o Kubešovi: „Nebudu zastírat, že když se ze mě stal trenér, o Kubu jsem tady stál hodně. Vyšlo to a jsem za to rád. Uvidíme, jak nám to půjde na ledě. To, že má málo trestných minut je možná u obránce pro někoho zajímavé, já si ale myslím, že v dnešním hokeji rozhodují přesilovky a oslabení. Čím méně budeme vylučovaní, tím lépe. Takže je to jeho plus.“