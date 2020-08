Pokud bychom měli vybrat jednu věc, kterou zatím trenérům Zubrů jasně ukazuje tvrdá konfrontace s extraligovou elitou v rámci Generali Česká Cupu, byla by to nemohoucnost při vlastním oslabení. Přerované ve třech zápasech inkasovali dvacet gólů, z toho sedmkrát při početní nevýhodě. Úspěšnost oslabení dostali jen něco málo přes 56 procent. A také jsou nejvylučovanějším týmem poháru.

Mikuláš Zbořil | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Všechny týmy, které jsme v poháru potkali, tak nám dali góly v našich oslabeních. Asi je to tím, že jsou o level výš, jsou šikovnější a my asi něco děláme špatně. Musíme se na to podívat a buď se vyvarovat faulů, nebo začít líp bránit oslabení,“ krčil rameny Mikuláš Zbořil, autor jediné přerovské trefy v posledním duelu s Vítkovicemi.