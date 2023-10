První start v NHL je sice vzdálený, přerovský odchovanec Karel Plášek přesto byl v zámoří součástí výměny. Vancouver, který nadějného útočníka v roce 2019 draftoval, Pláška poslal společně s obráncem Jackem Rathbonem do Pittsburghu.

Karel Plášek v dresu HC Olomouc. | Foto: HC Olomouc/Daniel Klement

Kosatky výměnou dostali beka Marka Friedmana a útočníka Ty Glovera. Jedná se o hráče působící na farmách, Rathbone i Plášek mají nováčkovské kontrakty do konce sezony.

Pro Pláška, který minulou sezonu strávil v extraligové Olomouci, by se tak mohlo jednat o poslední příležitost říct si o šanci v NHL. Tučňáci však 23letého forvarda neposlali na svou farmu v AHL, nýbrž do o něco méně kvalitní ECHL – do týmu Wheeling Nailers, který svůj první duel sezony odehraje ze soboty na neděli v Cincinnati.

V Anaheimu nebylo místo. Suchánek podepsal na farmě, odtud ho poslali níž

Plášek se v týmu potká s Čechoameričanem Lukášem Švejkovským, synem Jaroslava Švejkovského, rodáka z Tábora, který si NHL zahrál v dresu Washingtonu a Tampy Bay.

Hrdý táta Plášek: Karel celý život bojuje o NHL a teď to přišlo