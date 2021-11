Jihlavu jste přestříleli, přesto to nevyšlo, proč?

Podle mě jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Bohužel nám to uteklo v první třetině.

Potopil vás první gól, který jste dostali ve vlastní přesilovce, v níž jste o pár vteřin dříve byli kousek od vedení?

Vždycky je to takový dvojnásobný zmar, když tým dostane v přesilovce gól. Letos už se nám to bohužel stalo vícekrát. Věřím ale, že v poslední době jsme přesilovky zvedli a tohle byla chybička, která už se nebude opakovat.

Na rozdíl od Jihlavy jste měli v pondělí volno. Mohlo se to na výsledku projevit?

Věděli jsme, že máme zápas volno, připravovali jsme se na to. Možná na začátku zápasu jsme se do toho určitě teprve dostávali. Ale Jihlava zase měla být unavěnější.

Do sestavy se vrátil obránce František Hrdinka, marodka se vyprazdňuje. Co to pro vás znamená?

Máme osm kvalitních zdravých beků. Mění se pro nás to, že teď máme zdravou konkurenci a je jen na nás, kdo teď bude hrát.

V pondělí jste nehráli, jelikož Kadaň odstoupila z tohoto ročníku Chance ligy. Co na to jako kadaňský rodák říkáte?

Když jsem viděl, jak to v posledních letech funguje, tak to pro mě překvapení asi nebylo. Ale hlavně mě to mrzí jako Kadaňáka. Jsem z Kadaně, hokej tam má tradici. Strašně mě mrzí, že to takhle dopadlo, pád až do kraje. Věřím, že k tomu přijdou noví lidé, vzpamatuje se to a zase nějak dá do kupy.

Určitě jste s lidmi z Kadaně v kontaktu. Tušil jste, že se k tomu schyluje?

Nějaké informace se ke mně dostávaly, to bych lhal, kdybych řekl, že ne. Ale že to bude konec ze dne na den, to jsem nečekal.

Měli se vůbec Trhači hlásit do letošního prvoligového ročníku?

Když člověk vidí, že to skrečovali de facto po dvou měsících sezony, tak taky nechápu, do čeho šli. Už na začátku sezony se tomu mančaftu podle soupisky moc šancí na udržení nedávalo.

Jak se asi cítí hráči, kteří jsou ze dne na den bez angažmá?

No, rozhodně jim to nezávidím. Za prvé je to v rozjeté sezoně, navíc takové, kdy padají teď až čtyři týmy. Bude to boj, aby se dostali někam do první ligy.