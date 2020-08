„Ondra Kacetl pomohl nejvíce asi psychicky. Ovšem hráli jsme dobře jako tým, těch střel na nás zase tolik nešlo. Co prošlo, Ondra chytil,“ hodnotil duel hlavní kouč hostů Vladimír Kočara.

Nejen gólman Kacetl pomohl zraněními výrazně oslabené přerovské sestavě. V obraně se poprvé představil také talent Filip Král. Bek patřící slavnému Torontu Maple Leafs nastoupil v první obranné dvojici. V útoku se představil také odchovanec Martin Ryšavý, jeho start povolily právě Vítkovice.

Zubři naopak před utkáním avizovali absenci celkem jedenácti hráčů kvůli zraněním. Mezi nimi nechyběli tahouni Krisl, Pšurný, Doležal, Číp nebo posila Dostálek.

Hosté ovšem s extraligovým týmem dlouho hráli vyrovnanou partii. Dokázali se dostat i do zajímavých příležitostí, Dolejš v domácí kleci však neinkasoval. Na druhé straně se ujala pouze přesilovková střela Jana Hrušky z 38. minuty.

„Odehráli jsme kvalitní zápas směrem do obrany, do útoku jsme toho zase tolik neměli. Škoda, že jsme nevyužili přesilovku pět na tři. Ale co se týče kompaktnosti týmu, byla taková, jakou bychom si představovali i v dalších dvou utkáních,“ byl Kočara spokojen.

„Dozadu nám pomohl i Filip Král. Hlavně ale musím všechny kluky pochválit za dobře odvedenou práci,“ uzavřel trenér.

„Druhý zápas s Přerovem během týdne, ale zcela odlišný, než ten v Přerově. Soupeř změnil hru, daleko více bránil, hodně jsme chodili do plných,“ zmínil vítkovický lodivod Mojmír Trličík.

Další pohárové utkání sehrají Přerované v úterý na domácím ledě. Od 18 hodin hostí Třinec, který si ve Zlíně připsal první porážku v soutěži, když padl 0:4.

HC Vítkovíce Ridera – HC Zubr Přerov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Hruška (Lakatoš, Irgl). Rozhodčí: Kubičík, Obadal – Bryška, Hranoš. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 400.

Vítkovice: Dolejš – Štencel, Koch, Kovář, Kubeš, Černý, Demel – Irgl, Hruška, Schleiss – Lakatoš, Krenželok, Dej – Baláž, Werbik, Fridrich. Trenér: Mojmír Trličík.

Přerov: Kacetl – Král, Hrabal, Dřímal, Zbořil, Forman, Kleiner, Gréč – Goiš, Hejcman, Ryšavý – Svoboda, Süss, Dvořák – Hajšman, Indrák, Peterka – Fencl, Hradil, Dobša. Trenér: Vladimír Kočara.