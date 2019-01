V předchozím domácím utkání proti Ústí nad Labem ukončil jedno z nejdelších čekání na gól v kariéře.

Roman Pšurný nedal branku dlouhých 22 zápasů, pak to ale dle svých slov konečně „odšpuntoval“.

Pomohla mu k tomu prý motivace v podobě pečené kachny od tchyně. Ta nyní asi bude muset navařit pořádný přídavek.

„Kačena bohužel ještě neproběhla, musím ji pokárat. Dneska jela na sedmdesátku, takže pravděpodobně bude společensky unavená, tak nevím, jestli to stihne, když je ta neděle, uvidíme,“ smál se centr první formace Přerova.

Střelecké probuzení totiž naplno demonstroval v sobotním derby, když dvěma góly pomohl sestřelit Jestřáby.

Romane, jak hodnotíte derby s Prostějovem?

Měli jsme zápas do padesáté minuty pod kontrolou, pak jsme bohužel začali dělat některé zbytečné fauly, čímž jsme dostali Prostějov do hry. On má výborný mančaft směrem dopředu, my jsme mu zbytečně v závěru nabídli přesilovky. Podle mě nicméně náš gól na 5:2 měl platit. Rozhodčí asi neviděl puk. Tam si myslím, že závěr by se pak dohrál v daleko větším klidu.

Vy jste nicméně vstřelil dva regulérní góly. Byl na vás vidět větší klid v zakončení poté, co jste se konečně trefil do sítě Ústí nad Labem. Spadla z vás deka, mám pravdu?

Tak ono dvacet dva zápasů je strašně dlouhá doba. Přece jenom útočník je od toho, aby dával góly. Říkáte to správně, člověk to v hlavě má. Nemusíte dávat gól každý zápas, ale jednou za čas se trefit, je správně. Tady už to bylo hodně špatně.

Jak byste své branky popsal?

Ďolík (Tomáš Doležal, pozn. red.) stojí v přesilovce na masce, jak to trénujeme. Já tam v podstatě jenom sjíždím, kdyby se to odrazilo na mou stranu. Odrazilo se mi to přímo na hokejku, takže při prvním gólu jsem zametal z rohu do prázdné brány. U druhého možná ještě nebyl Prostějov koncentrovaný na začátku druhé třetiny. Navrc (Jakub Navrátil, pozn. red.) mě viděl před bránou, podíval jsem se, měl jsem čas a naštěstí to vyšlo.

Taky se krásně trefil od modré váš oblíbený spoluhráč Radomír Pala. Věřil jste, že jeho nečekaná střela skončí gólem?

On to piluje poměrně často. Bohužel od nás není nikdo, kdo by mu přesně přihrál. My prostě neumíme Radkovi přihrát. On říká, že jsme mu to ještě nikdo nikdy dobře nepřihráli (směje se). Vojta Tomi bude asi jediný, kdo teď bude Radka hledat. On když napřáhne, tak to prostě letí.

Hlavně ve druhé třetině jste byli jasně lepším týmem, čím to podle vás bylo?

Já si myslím, že jsme je docela přehrávali i v první třetině. Kdybychom dali tři nebo čtyři góly tam, odpovídalo by to obrazu hry. Řekli jsme si, že musíme hrát dál stejně do brány, že nám to tam napadá. Naštěstí se tak stalo.

Co říkáte na atmosféru derby a vtipné choreo fanoušků s mužským přirozením?

Přiznám se, že jsem to viděl, docela nás to pobavilo, myslím si, že i hostující střídačku. Je to svátek na Hané, hodně lidí se na to těší, my samozřejmě taky. Já osobně bych hrál s Prostějovem pořád.

Už v pondělí jedete do Kadaně, co čekáte od posledního týmu soutěže?

Oni už v podstatě dohrávají sezonu, takže si jedeme pro tři body. Ať hrají, jak hrají, nás to nezajímá, my tam jedeme pro tři body.