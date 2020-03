Zubři po administrativním vyloučení z nejvyšší soutěže skončili po základní části na druhém místě skupiny Východ za dalším nedobrovolným odpadlíkem z Havířova. Ve čtvrtfinále se tak potkali s třetím týmem západní skupiny – Pískem.

V úterý rozehrál střelecký koncert Daniel Indrák. Člen mužského A-týmu čtyřmi góly pomohl k výhře 7:2.

„Zápas byl velmi těžký, jak jsme očekávali. Do třetího gólu v půlce třetí třetiny šlo o naprosto vyrovnanou partii. Rozhodla naše obranná práce a dobrý výkon gólmana,“ hodnotil trenér přerovské juniorky Pavel Neuman.

Ve středu se Zubři na druhou výhru nadřeli více. Písek totiž šel do rychlého vedení 2:0. Ještě v první třetině ale domácí otočili na 3:2. Králové ještě dokázali odpovědět, prostřední dějství ale patřilo Přerovu, který šel do dvougólového vedení a nakonec zvítězil 6:4.

„Byl to nesmírně náročný zápas. Soupeř má velkou sílu směrem dopředu, což nám ukázal v úvodu, který jsme vlastní nedisciplinovaností zaspali. Je dobře, že jsme se pak dostali do hry. Utkání bylo po celých šedesát minut bojovné a vyrovnané. Jsme rádi, že jsme ho dotáhli do úspěšného konce,“ oddechl si Neumanův kolega Petr Dočkal.

Rozhodující krok mohou Přerované udělat v Písku, kde je v sobotu na programu třetí a v neděli případný čtvrtý duel.

HC Zubr Přerov – IHC Králové Písek 7:2 (2:0, 0:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 3. Rozsahegyi (Hanák, Dřímal), 14. Indrák (Paťava), 49. Indrák (Takáč), 50. Fencl (Gréč, Šimanský), 51. Zmeškal (Borot, Moučka), 55. Indrák (Takáč, Dobša), 58. Indrák (Paťava, Dobša) – 31. Jan Karbulka (Přibyl, Egert), 53. Novotný (Jan Karbulka). Rozhodčí: Brzobohatý – Měkýš, Kráľ. Vyloučení: 8:7, navíc Hracholskij (Písek) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 324. Stav série: 1:0.

HC Zubr Přerov – IHC Králové Písek 6:4 (3:3, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Zmeškal (TS), 14. Paťava (Kleiner, Dobša), 18. Fencl (Šimanský, Mynář), 31. Hradil (Zmeškal, Gréč), 35. Zmeškal (Hradil), 53. Mynář (Gréč, Indrák) – 2. Krýner (Najman), 4. Krýner (Jan Karbulka), 20. Schwartz (Krýner), 48. Novotný (Krýner, Jan Karbulka). Rozhodčí: Koziol – Hladík, Vengřín. Vyloučení: 2:2, navíc Jan Karbulka (Písek) 10 minut osobní trest. Využití: 1:0. Diváci: 365. Stav série: 2:0.