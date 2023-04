Po roce si opět zahráli finále Ligy juniorů. Tentokrát junioři HC Zubr Přerov padli 1:3 na zápasy v sérii, kdy museli domácí zápasy odehrát v azylu. České Budějovice tak postupují do extraligy, kam však dveře zatím nemá zavřené ani Přerov.

Hokej: Liga juniorů, semifinále, 1. zápas: HC Zubr Přerov - VHK Robe Vsetín | Video: Deník/Ivan Němeček

Jak je to možné? Právo na přímý postup do nejvyšší soutěže má dle regulí pouze vítěz Ligy juniorů. Dle informací Deníku je totiž ve hře opět rozšíření juniorské extraligy ze čtrnácti účastníků na šestnáct.

„Počkáme na stanovisko výkonného výboru. Pochopitelně, pokud by to vyšlo, budeme za kluky rádi,“ přiznává hlavní trenér juniorů HC Zubr Přerov Pavel Neuman. Jasnější informace by tak měly být k dispozici do konce dubna.

Přerované měli situaci ve finále proti rozjetému Motoru, který v play-off do té doby neprohrál jediné utkání, značně ztíženou. Domácí dvojzápas museli odehrát ve Zlíně a ve Vsetíně. Za stavu 1:1 na zápasy pak dvakrát padli.

„Domácí zápasy ve Zlíně a Vsetíně taky byly vyrovnané. Mohlo to dopadnout jakkoliv, bohužel nám kousíček chyběl. Převládá zklamání, mrzí to o to víc, že to bylo docela blízko,“ řekl Pavel Neuman.

Mladí Zubři přišli o možnost odehrát pro některé životní zápasy před domácím publikem z finančních důvodů. Rozpočet klubu už nekalkuloval s mražením v MEO Aréně i v dubnu. Přerovský zimák tak byl bez ledu.

Juniorům Zubrů před finále rozpustili led. Důvody? Finanční

„Kluky to samozřejmě mrzelo. Zvládli to ale velice dobře. Nedávali jsme to znát, veřejně jsme to nikde neřešili. Chtěli jsme vyhrát a vzali to tak, jak to je. Kluci se k tomu postavili výborně čelem,“ pochválil Neuman.

„Sezona byla složitá, soutěž byla vyrovnaná a kvalitnější oproti předchozímu roku. Spadly týmy z extraligy, naše mužstvo také mělo nějaký vývoj, občas to trošku skřípalo. Ale podařilo se nám to vyladit v pravý čas,“ vyzdvihl šéftrenér přerovské mládeže.

Přerované totiž ve čtvrtfinále předvedli málo vídaný obrat z 0:2 na 3:2 na zápasy proti Havlíčkovu Brodu, v semifinále pak ve čtvrtém zápase utekli z mečbolu Vsetínu.

Tahouny týmu byli také členové mužské soupisky – brankář Žurek, obránci Billa s Holíkem či útočníci Hradil, Halík nebo Kuchta. O šanci v A-týmu by podle Neumana mohli zabojovat další.

„Každý z kluků ročníku 2003 měl na finále svůj podíl. Fungovali dobře pro tým, někdo byl gólovější, někdo pracoval více dozadu. Teď už záleží na trenérech A-mužstva a na nich, jak budou pracovat v létě,“ uzavřel Pavel Neuman.

KVÍZ: Zase to čtvrtfinále. Jak pozorně jste sledovali sezonu Zubrů?