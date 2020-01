Ve středu proti Vsetínu nenastoupil, v sobotu už ale byl součástí druhé formace během výhry nad Porubou.

„U některých týmů funguje takový faktor, že když se ráno vzbudí a ví, že jede do Přerova, máme automaticky deset procent navrch,“ zmínil Radek Číp v rozhovoru pro Deník.

Jak hodnotíte poslední výhru nad Porubou?

I trenér říkal, že to byl takový divnozápas, a my to jen potvrzujeme. Bylo to takové zvláštní, byla tam i hluchá místa, my jsme rádi, že bereme tři body, což je nejdůležitější. Nakonec je jedno, jak zápas vypadá, důležité je, že vyhráváme.

Poruba toho tentokrát moc v Přerově nepředvedla…

Nic moc si nevytvořili. Vážně byli takoví bezzubí. My jsme byli dobře připravení a i když to byl ten divnozápas, tak jsme ho dobře odehráli.

Bylo to i vaším organizovaným výkonem? Proč byl soupeř bezzubý?

Myslím, že u některých týmů už funguje takový faktor pokaždé, když se ráno vzbudí a ví, že jede do Přerova. Tady se strašně těžko vyhrává. My to cítíme a víme, pro soupeře je to strašně těžké. Nechci znít namyšleně, ale psychicky máme o deset procent navrch už od rána.

Na druhou stranu, trenér Vladimír Kočara si postěžoval na nižší návštěvu, že lépe se vám hraje před plným zimákem, jako třeba ve středu se Vsetínem.

Já si myslím, že je to asi individuální, každý to vnímá jinak. Samozřejmě, když je plný barák, je úžasné, když je slyšíte. Každý se musí soustředit na svou hru. I když přijde méně lidí, dělat, jako by bylo třeba pět tisíc.

Ve středu jste proti Vsetínu nenastoupil, stále máte problémy se zraněním?

Tohle bylo menší zranění, na které jsem potřeboval tři nebo čtyři dny, teď už je to v pořádku a nemělo by mě to limitovat.

V lednu se vám ale střelecky daří, cítíte, že jde vaše výkonnost nahoru?

Jo, myslím, že jo. Věřím v to, že i když se nedaří, musí člověk pořád pracovat a pracovat. Jít den za dnem. Když to nevzdá, tak se to zlomí. Já pořád věřím, že se to zlomí ve správnou chvíli, když ten tým bude potřebovat góly v nejdůležitějších momentech.

Vrátili jste se na druhé místo tabulky. Je právě druhá pozice vaším cílem?

Máme předběžný plán. Ale i jako tým jdeme den po dni, zápas po zápase. Chceme vyhrávat všechno. Když budeme druzí, pro nás to bude jen dobře, znamenalo by to začátek čtvrtfinále i semifinále doma. Myslím, že o to nám jde.

V pondělí vás čeká utkání na ledě lídra z Českých Budějovic, kde jste naposledy utrpěli debakl 3:9. Jak se vám na jih Čech pojede nyní?

Upřímně, můj názor je takový, že jsme stejně dobrý tým jako Budějovice. Vždycky, když hrajeme doma, je to vyrovnaná partie a často jsme i lepší. Potřebujeme se zaměřit na jejich přesilovky. To je ten faktor X. Oni nás v posledních dvou zápasech porazili jenom v přesilovkách. Chce to hrát bez faulů a připravit se na jejich přesilovky. Při hře pět na pět je to podle mě otevřené, padesát na padesát.

Nastoupíte ve speciálních dresech s podobiznou Vojtěcha Buriana. Jak vnímáte projekt Legendy legendám?

Všechny týmy to budou brát speciálně a budou se snažit vyhrát a uctít svou legendu vítězství. To je nejdůležitější.