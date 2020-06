Proč jste zvolil Prostějov?

V Třinci jsem nedostal adekvátní nabídku, proto jsem hledal jiný tým. Podmínky, co mi předložil Prostějov, se mi líbily. Navíc jsem měl už předchozí zkušenost, jednu sezonu (2014/15 pozn. red.) jsem tam více méně skoro celou působil. Jezdil jsem tam z Třince formou střídavých startů, věděl jsem, do čeho jdu. I to sehrálo roli, něco se tam samozřejmě změnilo, ale jinak to tam zůstalo skoro stejné. Primární důvod ale byl, že pan Vykoukal o mě projevil velký zájem.

Jste odchovancem Přerova, ale jdete hrát k největšímu rivalovi. Jaké budou reakce?

Možná nějaké špičkování nebo něco podobného proběhne, to k tomu ale patří. Teď ale budu hrát za Prostějov a budu se snažit odvádět maximum, ať už to bude proti komukoliv.

Co návrat právě do Přerova?

Ten ve hře úplně nebyl.

Možnost hrát ve Frýdku-Místku, rezervním týmu Ocelářů nebyla?

Tahle možnost byla, ale ta vidina byla pro mě taková menší. Jak už jsem ale řekl, hlavní roli hrály nabídnuté podmínky. Končila mi smlouva a bylo to trochu odlišné od toho, co jsem očekával. Proto jsem se potom rozhodl pro Prostějov.

Vaše vyjednávací pozice ale kvůli promaroděné sezoně asi nebyla jednoduchá…

Určitě, tu výchozí pozici jsem neměl dobrou. Hodně se konzultoval můj zdravotní stav a pro další kluby jsem v podstatě v té uplynulé sezoně ani nebyl vidět. To tu pozici ztížilo. Jsem ale rád, že pan Vykoukal z Prostějova projevil zájem. Těší mě, že tam můžu být.

Byl minulý ročník psychiky nejnáročnější v kariéře?

Já už jsem si pár zraněními prošel, bylo to poněkolikáté, takže už to beru jinak. Na druhou stranu tím, že už to je poněkolikáté, tak to člověka už trochu odrazuje, tolik se mu nechce. Našel jsem v sobě ale nějakou sílu se vzchopit, zapracovat a zase se vrátit. Nějakým způsobem se to povedlo. Určitě nehodlám končit, ale psychicky to bylo náročné, neříkám, že ne.

Prakticky celou sezonu vám zhatilo zranění ramena z přípravy. Pak jste nastoupil až v únoru, přitom první zprávy hovořily „jen“ o dvouměsíční pauze.

Podle prvotních zpráv byla možnost léčit to nějak konzervativně, to se ale následně vyloučilo. Byla nutná operace, a jelikož jsem na tom ramenu měl už třetí operaci, tak ta rekonvalescence byla delší. Chtěl jsem, aby moje připravenost do zápasů byla stoprocentní. Proto se to trochu protáhlo. Pak jsem dostal pořádnou zápasovou porci. Odehrál jsem čtyři zápasy v pěti dnech. Návrat byl tedy náročný, se vším všudy.

Už jste stoprocentní?

Jo jo, jsem.

Teď se jen postupnými krůčky dostat zpátky do herní pohody.

Přesně tak. Herní praxe mi bude trochu chybět, postupně bych se chtěl dostat tam, kde jsem byl. Třeba si výkony říct o ten krůček zpátky do extraligy. Primárně chci ale pomoct Prostějovu se dostat do play-off. To jsou takové mé nejbližší cíle.

Takže extraliga pro vás není uzavřené téma?

Ty ambice pořád mám. Budu se snažit odvádět maximum a budu doufat, že to bude ku prospěchu jak týmu, tak třeba i mé kariéry.

Do hokeje teď musíte mít velkou chuť. Když už jste se totiž po zranění vrátil, stopl sezonu koronavirus.

Jsem hodně natěšený. Nové prostředí, nový tým, takže i to bude zajímavé. Jít do nového je vždycky takový impulz. Těším se, doufám, že se bude dařit, jak mě, tak týmu a že bude pohoda.

Co říkáte na to, jak se zatím staví prostějovský kádr?

Kádr nevypadá špatně. Nějaká super hvězda jako Račuk, Divíšek, Nouza a spol. tam teď nebude. Naopak si ale myslím, že to může být ku prospěchu z toho pohledu, že ten tým bude takový vyváženější. Budou hrát všichni a nebude to postavené na jedné pětce. Věřím, že síla týmu bude dobrá a že budeme schopni udělat solidní výsledek.

V jaké fázi přípravy teď jste?

Už měsíc a půl trénuju individuálně s kondičním trenérem. Teď se tak nějak jedná o tom, kdy bychom měli jít s Prostějovem na led. Mělo by to být nějak v polovině července. Pak jsme pozvaní i na pohár v Porubě… tam už toho bude spousta.