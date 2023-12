Mácha bral selhání Zubrů na sebe. Bude se to řešit, můžu za tři góly, řekl

Po průvanu v kabině Zubrů poté, co skončilo utkání se Znojmem, byl hodně skleslý. „Řekli jsme si, že to tak ke konci nemělo vypadat a asi se to ještě bude řešit,“ odpověděl útočník Přerova Joshua James Mácha rameny na dotaz, co že se to po zápase dělo v přerovské šatně, ze které naštvaně odcházel i jednatel klubu Tomáš Pluháček.

Joshua James Mácha | Foto: Deník/Jan Pořízek

Mladý 21letý útočník naskočil opět na levém křídle druhé formace. A ní byl na ledě při třech gólech Znojma, které znamenaly smazání vedení 3:0. „Přestali jsme hrát. Nevím. Mohl jsem některým gólům zabránit a neudělal to. Některé branky šly za mnou, omlouvám se klukům, nepovedlo se to,“ vzal obrat na konečných 3:5 na sebe. Při první brance se po buly přes blokujícího protihráče nedostal ke střílejícímu Tejnorovi od modré, větší roli ale sehrálo štěstí, když se kotouč smolně odrazil od chrániče nohy Tomáše Svobody. Podíl měl na chybě v přerovské rozehrávce, po které snižoval Matuš na 3:2. U gólu na 3:3 nestihl blokovat střílejícího Zahradníčka. Po teči Šťovíčka pak bylo srovnáno. „Myslím si, že můžu za první, druhý i třetí gól,“ řekl dokonce. To by však bylo až moc přísné hodnocení. Pocta legendě. Zubři vyvěsili číslo Miloše Říhy pod strop zimáku Čekání na šanci v Olomouci Zpátky k pozitivům, na které je talentovaný útočník rozhodně zvyklejší. Šumperský rodák a odchovanec v předešlém duelu v Kolíně dal svůj třetí gól v sezoně po velmi povedené kombinaci. „Každý můj bod pomáhá týmu. V Kolíně mi to nádherně dal do prázdné brány Vojta Tomi, nebyla to skoro ani moje zásluha,“ řekl skromně Mácha, který je v Přerově na střídavé starty z Olomouce, kde však v této sezoně ještě neodehrál jediné utkání. „Doufám, že si mě ještě trenéři do extraligy na pár zápasů vytáhnou, ať můžu něco předvést. V Přerově ale mám nějakou roli v týmu a mám pocit, že se tady můžu vyhrát a v dalším roce pak ukázat, co jsem se naučil,“ přiznává zároveň. V minulém ročníku odehrál za Moru šest utkání, ve kterých se mu podařilo jednou skórovat. O sezonu dříve, během „Krejčímánie“, naskočil za kohouty jedinkrát. Zatím nejvíce duelů tak paradoxně v extralize odehrál v osmnácti letech. V sezoně 2020/21 jich bylo dohromady rovných dvacet. V Přerově se cítí dobře Více startů má na kontě ve druhé nejvyšší mužské soutěži. V minulé sezoně toho nejvíc odehrál za Šumperk, který však sestoupil do druhé ligy. Oblékl také dres Jihlavy a Třebíče. Nyní tedy přišlo čtvrté prvoligové angažmá – u Zubrů. „Chtěl jsem se dostat do A-týmu Olomouce, to se nepovedlo. Studuji tam na vysoké škole, tak jsem chtěl něco v dojezdové vzdálenosti,“ prozradil Mácha. „A cítím se tady dobře. Kluci mě přijali, od vedení cítím důvěru. I když po dnešku…,“ nechtěl se vracet k poslednímu nezdaru se Znojmem. Bude z něj i učitel? Skloubit studium na Univerzitě Palackého v Olomouci s profesionálním hokejem není jen tak, Mácha je navíc ve třetím ročníku na Pedagogické fakultě, kde studuje tělocvik a angličtinu. „Je to zajímavé. Musím se občas omluvit z tréninku, občas přijdu pozdě, snažím se to ale nějak skloubit, abych zvládal obojí,“ nastínil. „Nevím, jestli stihnu bakalářku, možná budu prodlužovat,“ dodal. Draci se zvedají. I díky Nemcovi Pokud by Šumperk stále působil v Chance lize, je pravděpodobné, že by Mácha opět oblékal dres Draků, kde v minulé sezoně ve 26 zápasech nastřílel pět gólů a přidal stejnou porci asistencí. Šumperk zatím je nyní ve druhé lize až devátý, a to se výrazně zvedl po čtyřech výhrách v řadě. „Začátek nebyl dobrý. Jak na to teď koukám, pár zápasů vyhráli. Nálada se zlepší a zvednou se,“ věří Mácha, který Draky stále sleduje. K vzestupu Šumperku výrazně pomáhá i spoluhráč z Přerova Richard Nemec. Ten v pěti zápasech nasbíral nevídaných 15 bodů (6+9). „Sedíme sice vedle sebe v šatně, ale žádné rady jsem mu nedával, všechno to zvládl sám,“ zavtipkoval Joshua James Mácha a zavzpomínal na své začátky v rodném městě. „Nejradši vzpomínám na turnaje, na které jsme jako malí kluci jezdili s táty a domlouval je pan Čížek. Ten mě vedl odmalička, za což mu vděčím. Měli jsme v Šumperku dobrou partu,“ řekl závěrem. Draci mají fazónu. Výhru nad Kopřivnicí režírovali Nemec s Vachutkou

