Stalo se a 22letá výpomoc z druholigových Letňan při své premiéře v modrožlutém dresu naplnila Sklenářova slova do puntíku. Němeček pomohl k výhře Přerova 2:0 na místě, kde v loňské sezoně působil, vychytanou nulou a Zubři rozhodně nebudou rádi, pokud měsíční dohoda o střídavých startech nyní skončí.

FOTO: Úspěšný tah s gólmany i neuznaný gól. Čtvrté hanácké derby pro Zubry

Kdy jste se dozvěděl, že byste mohl poprvé dostat šanci právě při derby v Prostějově? Řekl jste si o to sám, když jste tam v minulé sezoně působil?

Dozvěděl jsem se to asi tři dny zpátky. Nijak jsem si o to neřekl, nechal jsem to na trenérech. Posty toho za celý měsíc odchytal spoustu, šlo o důležité zápasy, ze kterých jsme potřebovali body. Na mě to vyšlo teď na Prostějov.

A jaký to pro vás byl zápas? Navíc proti týmu, kde jste v minulé sezoně působil.

Super atmosféra, fanoušci bombastičtí. Užil jsem si to, že jsem byl zase zpátky tady. A to, že jsem měl nulu? To se mi takto asi už nikdy v životě nepovede (úsměv). Nula je navíc, důležité je, že jsme vyhráli. Za mě super zápas, takto by mělo vypadat derby.

OBRAZEM: Parádní atmosféra na čtvrtém hanáckém derby. Najdete se na fotkách?