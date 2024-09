„Fakt se hodně těšíme. Příprava byla dlouhá. Nálada před začátkem soutěže je naprosto perfektní,“ hlásil Krisl na předsezonní tiskové konferenci Zubrů. To ještě nikdo netušil, jak moc natěšený na start Maxa ligy je ve skutečnosti.

Zubři zvítězili v odložené prvoligové premiéře v Edenu 4:2. Pouze v prvním gólu utkání neměl na přerovské straně prsty Jiří Krisl. Přihrávku Daniela Ministra při přečíslení si sešívaní do brány srazili sami.

Slávisté poté ještě v první třetině otočili vývoj utkání ve svůj prospěch i díky využité přesilovce, pak už ale koncertoval Krisl.

V polovině zápasu nádhernou dělovkou srovnal na 2:2, ve třetí třetině pak nejprve jeho ránu od modré tečoval Mácha a dal tak vítězný gól, aby přerovský kapitán pečetil v čase 59:54 do prázdné klece na 2:4.

Dvougólový zápas zažil Jiří Krisl naposledy 6. ledna doma proti béčku Pardubic, tříbodový duel odehrál 26. prosince 2019 v domácím zápase nadstavby proti Litoměřicím. To ale byly tři asistence, tentokrát byl přerovský kapitán de facto kousek od hattricku!

Jestliže havířovský rodák prožil v minulé sezoně střeleckou explozi (6 branek v základní části), zůstává otázkou, na co se fanoušci Zubrů mohou těšit letos.

„Měli jsme skvělý úvod a dostali jsme se do vedení. Potom nastal útlum, přišlo vyloučení našeho hráče a domácí získali otěže zápasu do svých rukou a vedení na svou stranu. Druhá třetina byla nahoru – dolů a ve třetí jsme to překlopili na naši stranu. Byl to první zápas a začátek dlouhodobé soutěže. Když dopadne dobře, každý je rád, včetně nás,“ zhodnotil duel hlavní kouč Přerova Michal Mikeska.

Co marodka? Jako třináctý útočník byl na soupisce Zubrů pro utkání se Slavií Praha napsaný Daniel Indrák. Důležité křídlo Mikeskovy družiny nakonec naskakovalo ve čtvrté formaci místo Lukáše Chludila, který odehrál jen minutu a 39 sekund. Indrákův ice time překročil sedm a půl minuty.

Zranění zůstávají útočníci David Dobša a Jakub Zembol. Modlit se Zubři budou, aby k nim nepřibyl klíčový obránce Černý, který v závěru pravděpodobně schytal tvrdou ránu pukem a zůstal i při Krislově gólu na 2:4 ležet na ledě. Nakonec na střídačku odjel po svých. Absence v defenzivě však Zubři rozhodně nepotřebují.

HC Slavia Praha – HC Zubr Přerov 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Beran (Bernad, Přikryl), 18. Šťovíček (Průžek, Holý) – 3. Ministr (Zabusovs), 31. Krisl (Černý, Pechanec), 45. Mácha (Krisl, Březina), 60. Krisl (Černý). Rozhodčí: Bejček, Wagner – Brož, Juránek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 642.

Slavia: Cichoň – Kočí, Gaspar, Holý, Bernad, Veber, Hrdinka – Strnad, Přikryl, Beran – Šťovíček, Slavíček, Novák – Průžek, Polák, Zvagulis – Smola, Slavík, Havrda. Trenér: Totter.

Přerov: Mokry – Krisl, Černý, Hryciow, Cubo, Weihold, Pěnčík, Němec – Mácha, Jáchym, Březina – Kratochvil, Pechanec, Číp – Zabusovs, Nemec, Ministr – Hotěk, Pšurný, Chludil – Indrák. Trenér: Mikeska.