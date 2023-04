Čtvrtým obráncem na soupisce hokejistů Přerova pro další prvoligovou sezonu je kapitán Jiří Krisl. Velezkušený 37letý odchovanec zasáhne do své sedmé sezony v dresu Zubrů.

Jiří Krisl | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jirka je správný kapitán a lídr jak na ledě, tak i v kabině. Má vlastnosti a charakter, který potřebuje každý tým. Jsme rádi, že tohle spojení bude pokračovat i další sezonu,“ pochvaluje si sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Krisl je defenzivním specialistou, na kontě má za uplynulý ročník Chance ligy nejvíce zblokovaných střel z týmu. Výrazně však přispěl i do ofenzivy, se 17 kanadskými body (1+16) se jedná o jeho druhou nejproduktivnější sezonu v přerovských barvách a čtvrtou nejproduktivnější v prvoligové kariéře.

„Jednání jsou většinou vždycky rychlá, dohodneme se úplně v pohodě. Akorát letos to trvalo déle, protože se to nerozhodlo úplně hned. Nebavili jsme se nějak extra dříve, ale více méně až po konci sezony. Pak to ale šlo rychle, nebylo co řešit,“ řekl Krisl pro klubový web Zubrů.

Soupiska HC Zubr Přerov pro sezonu 2023/24:

Brankář: Michal Postava

Obránci: Jiří Krisl, Tomáš Kudělka, Robert Černý, David Chroboček

Útočníci: Tomáš Doležal, Antonín Pechanec, David Březina, Daniel Indrák