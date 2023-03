„První gól byla zásluha Radima Hradila. Odvedl výbornou práci,“ chválil Goiš přerovského juniora po úvodním utkání ve Frýdku. Také po druhé trefě myslel na spoluhráče. „Oko poslal žabičku přes tři hokejky a Dvořka střílel, ke mně se to potom odrazilo. Byla tam ale spousta dalších střel, které mohly skončit gólem. Snad to bude fungovat dál a přesilovkami si ještě pomůžeme,“ přál si útočník.

Tohle přání se mu sice nesplnilo, je mu to ale úplně jedno. Třetí trefu předkola si vystřelil sám přes celé kluziště a pečetil přerovský postup.

Play-off by pro 33letého útočníka mělo být vzhledem k aspektům jeho hry jako dělané. Potvrzuje se to až nyní. V předešlých prvoligových sezonách Goiš nasbíral ve 30 zápasech pouhé dva body.

Ve vyřazovací části se mu podobně jako nyní dařilo ještě v druholigovém postupovém ročníku 2014/15. Na cestě za postupem tehdy v play-off ve 12 duelech nasbíral 9 bodů (4+5), jeho postupový gól Vsetínu zůstane v paměti (nejen) přerovských příznivců navždy. V kvalifikaci o 1. ligu pak Goiš přidal ještě dvě důležité branky v Táboře. Kde se jeho čísla zastaví letos?

Na Třebíč bez Okála

Zdeněk OkálZdroj: Deník/Jan Pořízek

Hůř se mu body budou získávat nejen kvůli náročnějšímu soupeři. Na Třebíč se Zubrům dlouhodobě hraje špatně, Goišovi už navíc v útoku bude od čtvrtfinále chybět Zdeněk Okál.

Velezkušený křídelník odehraje play-off v barvách brněnské Komety.

„Zdeněk Okál dokončí tuto sezonu v Kometě Brno. Zubři se na tom dohodli se sedmým týmem základní části Tipsport extraligy. Na Hané naopak až do konce aktuálního ročníku zůstanou útočník Jan Süss a obránce František Němec,“ uvedl HC Zubr na klubovém webu.

Süss s Němcem Přerovu pomohli už k postupu do čtvrtfinále, pokud by si Kometa stáhla z kádru Zubrů tyto dva hráče, jednalo by se o ještě radikálnější oslabení kádru, který se stále potýká s velkou marodkou. Někteří hráči by však měli doléčit nemoci a vrátit se do sestavy.

„V nejhorší čas nás postihla velká marodka. Nebyli jsme s Kometou dohodnutí předem. Původně si chtěla své hráče (Süsse a Němce) stáhnout před play-off. Tohle bylo jediné řešení, abychom byli schopni proti Frýdku hrát,“ vysvětluje sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

„Myslím si, že bez této dohody bychom do čtvrtfinále neprošli. Všichni hráči byli velice platní. Dohoda vznikla kvůli marodce a díky ní jsme ve čtvrtfinále a de facto plus jeden hráč, Süss s Němcem by za nás nehráli,“ uzavřel Hanák.

Marodka Zubrů po předkole:

Brankář: Daniel Král

Obránci: Robert Černý, Tomáš Hanák, Matyáš Gréč

Útočníci: Jakub Svoboda, Tomáš Doležal, Rok Macuh, David Dobša, Patrik Tarnoczy