ŘADU ZKUŠENOSTÍ z mezinárodní scény má bývalý hokejový útočník Tomáš Sršeň. Účastník MS 1994, 1995 a ZOH 1994 působil v Severní Americe, Švédsku, Dánsku, Itálii, Dánsku či Norsku.Zdroj: Deník/Martin Dostál

V roce 1994 patřil mezi nejproduktivnější hráče národního týmu na olympijských hrách. Ve smolném čtvrtfinále s Kanadou, které český tým prohrál 2:3 po prodloužení, tehdy dokonce dával gól, který mu však rozhodčí pro postavení Martina Hostáka v brankovišti neuznali.

„Mrzí mě to dodnes,“ vzpomíná 56letý rodák z Olomouce a bývalý střelec Vsetína, švédského BK Rögle či Havířova, který dvakrát naskočil v NHL za Edmonton.

O to víc jistě Tomáš Sršeň toužil po nominaci na „Turnaj století“. Byl de facto v nejlepších letech, v jednatřiceti měl za sebou životní sezonu, ve Vsetíně měl v základní části bilanci více než bod na zápas a tým v roce 1997 dotáhl sedmi góly a deseti asistencemi v play-off k titulu.

Jistě, v Naganu měly poprvé naskočit i hvězdy NHL, ale… „Takhle to zase nejde brát. Člověk hraje v klubu a snaží se podávat maximální výkony. Každý by samozřejmě měl mít cíle a chce se dostat do mezinárodních zápasů. Pokud se mi dařilo v klubu, tajně jsem doufal, že bych se do nominace mohl dostat. Ale záleží to na trenérech,“ ohlížel se Tomáš Sršeň v obsáhlém interview.

Podobně mu unikla i zlatá Vídeň v roce 1996. Naposledy naskočil v reprezentačním dresu právě během své životní sezony 1996/97.

