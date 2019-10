„Nehodnotí se mi to moc dobře. Zápas jsme chtěli vyhrát. Procházíme herní krizí,“ komentoval smutně po utkání prostějovský forvard Tomáš Nouza.

„Dneska musím mužstvo pochválit za předvedený výkon. Sice tam bylo pár okének v obraně, ale myslím si, že zápas jsme odehráli velice slušně. Tři získané body jsou pro nás, stejně jako každé tři body, velmi důležité. Jsme za ně rádi,“ popisoval asistent přerovského trenéra Kočary Jakub Grof.

„Dnešní utkání byl boj, ve kterém hosté dokázali proměnit tři přesilové hry a díky tomu vyhráli. Osobně chci poděkovat fanouškům za všechno i za to, jak nás dnes celý zápas podporovali,“ uvedl na klubovém webu prostějovský trenér Jiří Vykoukal.

ŠTŮRALA MUSEL Z KLECE

V první lehce opatrné třetině diváci na zimním stadionu v Prostějově branku neviděli. Kuriózní věc se ale řešila v prostějovském brankovišti, kde vystřídal Štůralu mladý Dvořák nejspíše z důvodu zranění Štůraly v dolní části těla.

Rodák z Nového Jičína se o tři minuty později opět vrátil do branky, kde vydržel až do konce první části. Od druhé třetiny ale opět hájil prostějovskou klec Daniel Dvořák.

TŘI BRANKY V PŘESILOVCE

O první gól se postarali hosté, kteří na začátku druhé periody využili první ze tří úspěšných přesilových her díky Martinu Weinholdovi. V polovině utkání se Zubři dokonce ve vlastním oslabení dostali Hejcmanem dvakrát do samostatného úniku, jenže Dvořák v prostějovské bráně držel Jestřáby ve hře.

„Ze začátku nám přišlo, že domácí jsou trochu více nahecovaní než my. Poté jsme ale hru srovnali a byli jsme o chlup lepší. Nicméně vzápětí se hra opět vyrovnala. Postupem času se ale ukázalo, že držíme za jeden provaz a máme skvělý tým, takže doufám, že to vydrží celou sezonu,“ řekl Jakub Grof.

Zubři pak slavili necelých šest minut před koncem druhé části, když po krásné Krislově přihrávce skóroval do odkryté klece Roman Pšurný.

Svěřenci trenéra Vykoukala ve třetí třetině vrhli všechny síly do útoku, ale marnost v přesilových hrách a nejlepší obrana v soutěži jim nedovolila skórovat. Hosté naopak přidali pojistku necelé dvě minuty před koncem zápasu zásluhou druhého přesného zásahu Pšurného.

„Přesilové hry jsme trénovali, nicméně jsme do toho nějak moc nezasahovali. Věřili jsme, že branky z početních výhod přijdou, což se potvrdilo. Kluci to hráli precizněji a rozhodli tím de facto celý zápas,“ doplnil přerovský asistent.

„Bylo to derby, vyhecovaný zápas. Tohle rozhodují standardní situace, jako jsou právě přesilové hry. My jsme je dnes prostě nevyužili. Navíc je to druhý zápas po sobě doma, kdy jsme nedali branku, což je prostě špatně. Z toho se musíme dostat ale my hráči. Nikdo jiný to za nás neudělá, ani neodehraje. Musíme začít od jednoduchých věcí,“ dodal závěrem prostějovský Tomáš Nouza.

Další zápas čeká Jestřáby ve středu na ledě Chomutova, Zubři hostí doma Třebíč.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Weinhold (Moučka), 35. Pšurný (Krisl, Navrátil), 58. Pšurný (Černý, Čáp). Rozhodčí: Cabák, Jechoutek – Hanzlík, Komínek. Vyloučení: 7:4, navíc Krejčík (Prostějov) 10 minut osobní trest – Sýkora (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 0:3. Diváci: 1705.

Prostějov: Štůrala (14. D. Dvořák, 17. Štůrala, 21. D. Dvořák) – Hrdinka, Mrázek, Novotný, Muška, Husa, Brančík, Krejčí – Jandus, Račuk, Žálčík – Luňák, Meidl, Dvořáček – Krejčík, Berger, Kafka – Chlán, Novák, Nouza. Trenér: Jiří Vykoukal.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Weinhold, Zbořil, Čáp, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, M. Kratochvil – Popelka, Sýkora, Š. Kratochvil – Goiš, Süss, F. Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

JIŘÍ HORÁK