Ve středu nasměroval Zubry za další výhrou nad Azetem po 26 vteřinách hry.

„Dělali jsme si srandu, že to trvalo dlouho,“ narážel Krisl po utkání na předchozí vzájemné střetnutí v Havířově, kde se Přerov ujal vedení po sedmi vteřinách hry.

Přes vedení 3:0 po osmi minutách se nakonec Zubři doma strachovali o výsledek, ke spokojenosti tak měl daleko také Jiří Krisl.

Jiří, přes výhru 3:2 asi nejste s výkonem spokojeni, je to tak?

Do toho zápasu jsme vlétli tak, jak nám trenér říkal. Jako uragán. Za stavu 3:0 jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Padesát minut jsme pak byli o něco horším mančaftem. Možná ve třetí třetině jsme přeci jenom začali hrát trošku to, co chceme.

Přišlo za stavu 3:0 už nějaké uspokojení?

Asi jo. Vést 3:0 a mít takto rozehraný zápas? Mančaft jako my by to vůbec neměl dramatizovat a dovést zápas do vítězného konce. Jestli si každý myslí, že to půjde samo, tak to nejde.

V Českých Budějovicích jste v pondělí odehráli výborný zápas (prohra 2:3 v prodloužení), kde jste museli nechat maximum. Nepodepsalo se na vás i tohle?

Zápasy jdou hodně rychle za sebou, je pravda, že nějaká únava určitě je. Ale řekl bych, že tam pak bylo pouze to uspokojení, síly jsme měli. To se pak ukázalo ve třetí třetině, kdy jsme to zvládali a skončilo to tak, jak to skončilo.

Co mohlo za to, že to i dnes skončilo těsným vítězstvím?

Dneska opravdu jenom Michael Petrásek.

Skóre jste otevřel vy. Je to pro vás speciální? Dát gól zrovna právě Havířovu?

Dával jsem už jeden ještě za Frýdek. Náš první útok tam výborně podržel puk. Byl jsem volný na modré, Kuba Navrátil mi to perfektně dal, já jsem do toho pouze plácl. Ďolík tam výborně projel, gólman nic neviděl, tak to tam prostě se štěstím padlo.

Trvalo to tentokrát 26 vteřin a už jste vedli. Vy sám jste dal už tak rychlý gól?

To nevím. Těžko říct. Ale dělali jsme si pak na střídačce srandu, že to trvalo dlouho. V Havířově jsme dali gól po pár vteřinách (směje se).

Teď vás čeká série čtyř dalších domácích utkání, s čím do ní půjdete? Začínáte už v sobotu proti Litoměřicím…

Nachystáme se zase stejně. Po sobotě je repre pauza, potřebujeme pak chvilku odpočinout od hokeje a celého toho shonu, ať načerpáme síly do dalších kol. Na Chomutov ještě vůbec nekoukáme. Před námi jsou Litoměřice a repre pauza.

Domácí série Zubrů:

Přerov – Havířov 3:2

Přerov – Litoměřice (sobota 17.00)

Přerov – Chomutov (11. 2.)

Přerov – Chomutov (12. 2.)

Přerov – Slavia Praha (15. 2.)