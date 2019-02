„My těch kroků děláme už asi jedenáct, pro nás začalo play-off už před jedenácti zápasy, takže je to další krůček,“ řekl po utkání trenér Vladimír Kočara.

Přerované postrádali v první útočné formaci Jakuba Navrátila, jehož kvůli lehkému zranění nahradil Milan Davídek. A právě elitní útok hostů se postaral už po půlminutě o úvodní branku. Pšurný našel Roberta Černého, který krásnou střelou do šibenice otevřel skóre.

Rysy v první třetině zasypala modrožlutá lavina šancí. Zubři skvěle bruslili, všude byli dřív a vytvářeli si jednu možnost za druhou. Nejblíže gólu byl ve 4. minutě Davídek, který trefil spojnici břevna a pravé tyče.

Pohyb Přerova dělal Frýdku takové problémy, že v 17. minutě seděli na trestné lavici hned čtyři domácí a Zubři měli k dispozici nevídaně dlouhou přesilovku pět na tři. Ta zůstala nevyužita, předčasně ji poté ukončil faul Černého. To ale hostům nevadilo. Při hře ve čtyřech se další „šibeniční“ střelou prosadil Tomáš Doležal.

„První třetina byla z naší strany fantastická, domácí si s námi vůbec nevěděli rady, mohlo to být klidně 4:0. Druhá třetina byla už ovlivněna nějakými vyloučeními, ale i tu jsme odehráli ve velkém stylu,“ pochvaloval si Kočara.

Klíčový moment utkání nastal ve 29. minutě. Domácí byli blízko snížení, Přerované ale velkou šanci se štěstím přečkali, poté fauloval Husák a následnou přesilovku využil střelou od modré Lubomír Malina – 3:0.



KLIMEŠ ZLIKVIDOVAL NÁJEZD

Ve 35. minutě prošel jinak bezchybnou přerovskou obranou Martynek, při zakončení byl faulován a sudí nařídil trestné střílení. Jenže Zubři mají v bráně Lukáše Klimeše, který si počíhal na kličku domácího kapitána Milana Mikulíka.

V závěru druhé třetiny překvapil rychlou střelou zápěstím domácího gólmana Hamerlíka Vojtěch Tomi a Přerov šel do posledního dějství s luxusním vedením 4:0.

Rysy ještě polil živou vodou gól Kofroně na 4:1, v závěru pak hosté museli čelit čtyřminutové přesilovce šesti proti čtyřem, půlminutu před koncem ji využil Filip Haman, Frýdek už však měl málo času a hosté si tři body pohlídali.

„Ve třetí třetině jsme až na soupeřovy přesilovky měli zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. Domácí neměli co ztratit, Frýdek má svoji kvalitu, my jsme ale dnes byli lepší i díky našim fanouškům, už několikátý zápas jsme venku hráli jako v domácím prostředí, za to jim patří díky,“ zdůraznil Vladimír Kočara.

Už ve středu do MEO Arény dorazí dvanáctá Poruba a Zubři mohou zpečetit svou další účast v play-off.

HC Frýdek-Místek – HC Zubr Přerov 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 43. Kofroň (Bartko, Martynek), 59. Haman (Mikulík, Kofroň) – 1. Černý (Davídek, Pšurný), 20. Doležal (Pšurný), 29. Malina (Hejcman), 39. Tomi (Sikora). Rozhodčí: Dědek, Fiala – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 6:9, navíc Rudovský (Frýdek-Místek) 10 minut osobní trest. Využití: 1:1. Diváci: 1505.

Frýdek-Místek: Hamerlík – Husák, Haman, Krisl, Bartko, Stránský, Hrachovský – Kofroň, Hladonik, Martynek – Christov, Mikulík, Kaukič – Klimša, Peterek, Rudovský – Kalus, Motloch, Flok. Trenér: Vlastimil Wojnar.

Přerov: Klimeš – Novotný, Černý, Pala, Zbořil, Malina, Weinhold – Doležal, Pšurný, Davídek – Sikora, Sýkora, Tomi – Goiš, Hejcman, M. Kratochvil – Dvořák, Moučka, Š. Kratochvil. Trenér: Vladimír Kočara.



Tabulka:

1. Jihlava 54 32 7 3 12 198:114 113

2. Vsetín 53 29 7 2 15 194:142 103

3. České Budějovice 53 28 7 2 16 172:125 100

4. Kladno 53 29 4 5 15 184:140 100

5. Přerov 53 27 2 7 17 150:126 92

6. Prostějov 53 25 5 3 20 191:162 88

7. Havířov 54 27 3 1 23 165:140 88

8. Litoměřice 53 25 4 3 21 168:156 86

9. Frýdek-Místek 53 24 3 6 20 179:165 84

10. Třebíč 53 16 12 4 21 153:147 76

11. Slavia Praha 53 20 1 11 21 156:174 73

12. Poruba 53 17 6 2 28 158:174 65

13. Benátky nad Jizerou 53 14 3 8 28 131:179 56

14. Ústí nad Labem 54 12 1 7 34 132:213 45

15. Kadaň 53 8 1 2 42 100:274 28