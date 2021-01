Jaký byl pro vás návrat na Lapač, kde jste strávil minulou sezonu? Proběhlo hecování s bývalými protihráči?

Ani ne. Těch kluků, co znám, už je tam trošku míň. Bral jsem to tak normálně, navíc bez diváků to není úplně ono. Ztrácí to kouzlo těchto vyhrocených zápasů s Prostějovem nebo třeba teď s Havířovem (Zubři hrají s Azetem ve středu, pozn. red.). Když je prázdný zimák, atmosféra je úplně o ničem.

Ale do kabiny jste něco vypsal, ne?

Vypsali jsme s Pepou (částečně i odchovancem Vsetína Hrabalem, pozn. red.) samozřejmě nějakou větší svačinku do kabiny. Uhráli jsme si to, tak se kluci můžou těšit.

V první třetině to ale moc na výhru nevypadalo.

Začátek jsme měli šílený. Neplnili jsme vůbec to, co jsme si řekli. Nevypadalo to vůbec dobře, naštěstí jsme se semkli, začali plnit pokyny a podařilo se nám to otočit.

Otočila to vaše formace. S Romanem Pšurným a Tomášem Doležalem se vám letos hraje dobře?

S Romanem jsem tady hrál už dříve (v sezonách 2015/2016 a 2016/2017, pozn. red.). Známe se a víme o sobě. Ďolík je dříč, který tam jezdí po zadku a vybojuje spoustu kotoučů. Ta lajna je výborně poskládaná a jsem rád, že nám to zatím šlape.

Vy jste vstřelil gól na 2:2, jak se to seběhlo?

V přesilovce tam byl souboj u modré čáry, dostalo se to ke mně, já jsem to prodloužil na Romana, který mi to krásně dával před bránu. Já to nadvakrát z dorážky uklidil do brány. Byl to velice důležitý gól, vrátili jsme se zpátky do utkání a myslím, že Ďolíkův gól na 3:2 je dorazil.

Ve třetí třetině jste ale ještě zažívali krušné chvilky, tam vás podržel Martin Holík v bráně, souhlasíte?

Šli jsme do té třetiny s tím, že budeme mít nulu vzadu. Od té doby, co Holas s Kladnem naskočil, tak nás opravdu drží. Bylo to znát i na Vsetíně, ten začátek byl fakt hrůzostrašný, nebýt Martina, nevím, co bychom dělali.

Vstřelil jste jedenáctý gól v sezoně. V tomto ohledu jste spokojený?

Zatím jo, ale ta meta je určitě vyšší. Teď se mi nějaké zápasy nepovedly, trošku jsem se trápil, ale to je normální. Zažívá to každý hráč, který ty góly dává. Hlavně, že to pomáhá mančaftu, sbíráme body, jsme nahoře a hokejem se bavíme. To je základ.

Minulou sezonu za Vsetín jste dal 16 branek. Vypadá to, že tuhle metu překonáte. Daří se vám i proto, že jste doma?

Samozřejmě, že doma je líp. Je tady opravdu velká důvěra od trenérů, čehož si hrozně vážím. Dostal jsem šanci se vrátit a prostor na ledě mám, na to si nemůžu vůbec stěžovat. Uvidíme, ještě bych asi nekřičel, že to překonám. Znám to, když si řeknu, že to mám slušně rozjeté a pak se to vždycky zadrhne. Radši jsem nohama na zemi. Hlavní je tým.

Výhrou jste se vrátili do první čtyřky tabulky. Jsou to ta místa, kde byste po skončení základní části chtěli figurovat?

Všichni jsme si řekli nějaký cíl, kde bychom se chtěli pohybovat. Teď je to určitě nadstandard, který bychom chtěli udržet. Rádi bychom samozřejmě začali rovnou ve čtvrtfinále, ale ta tabulka není kompletní, některé týmy mají nedohrané zápasy. Musíme se soustředit na každé utkání a sbírat body všude, abychom se na špici udrželi.