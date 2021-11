Po vítězstvích 3:1 nad Norskem a 16:0 nad Polskem se české reprezentantky utkaly v přímém souboji o postup do Pekingu s Maďarkami.

Rychle se dostaly do vedení a po polovině úvodní třetiny už to bylo 2:0. Potom přišel hvězdný moment uničovské rodačky Venduly Přibylové. Ta ve vlastním oslabení vystihla rozehrávku soupeřek a pelášila sama na gólmanku. Naznačila rameny a blafákem do forhendu a následném zasunutím kotouče pod brankářku poslala Češky do tříbrankového vedení.

„Byl v plánu nějaký náznak, ale hlavně dát gól. Moc jsem u zakončení nepřemýšlela a jsem ráda, že to vyšlo,“ popisovala v přestávkovém rozhovoru pro ČT Sport.

Pro národní tým to byl velice důležitý gól, protože měl nadále utkání už pod kontrolou. „Plnili jsme plán, víme, co máme hrát. Že to bylo po první třetině 3:0, to je jen ukázka dobré práce, kterou odvádíme, protože z ní pramení góly,“ pokračovala bývalá hráčka Uničova, Olomouce či Šumperka.

V dalším průběhu přidaly hokejistky ještě dvě branky a na závěr jednu inkasovali a zvítězily 5:1, díky čemuž si zajistily místo na olympiádě. „Snažily jsme se Maďarky chytat hned ve středním pásmu a nepouštět je do našeho obranného. Z toho jsme hodně těžily,“ uzavřela Přibylová, které se splní sen, pokud se dostane do závěrečné nominace na olympiádu.