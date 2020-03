„Členové vedení klubu pracují především z pohodlí domova. Situace se mění každým dnem a my věříme, že zodpovědnost každého z nás a nastavení komplexních ochranných opatření pomohou pandemii zastavit,“ říká ve svém vůbec prvním vyjádření od zavedení mimořádných opatření jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Zároveň zdůrazňuje, že zdraví a bezpečnost všech lidí je na prvním místě.

„Pro všechny je situace nová a složitá a my pevně věříme, že ji společně zvládneme, aby se život co nejdříve vrátil zpět do běžných kolejí. Prosíme, buďte k sobě ohleduplní, pomáhejte těm, kteří to potřebují, noste roušky a dodržujte nařízení, která jsou zde pro ochranu nás všech,“ nabádá Tomáš Pluháček.

„Přejeme všem pevné zdraví a co možná nejklidnější následující dny a týdny. A věříme, že až nad epidemií zvítězíme, tak se opět potkáme na tribunách MEO Arény při zápasech našich milovaných Zubrů,“ uzavřel jednatel klubu.

Vedení po parádní sezoně přes nestandardní situaci pomalu ale jistě bude řešit skládání kádru pro nový ročník Chance ligy. Aktivní v tomto směru je z prvoligových klubů kromě postupujícího Motoru zatím pouze jihlavská Dukla.