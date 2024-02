Bylo to po našem vstřeleném gólu. Jeli jsme dva na jednoho, poslal jsem to Petru Eretovi, dali jsme gól a soupeřův obránce mě pak poslal na hlavou na mantinel. To mě docela naštvalo, sebral jsem se a šel tomu hráči ještě něco říct. Trošku se strhla mela, do toho po mně jejich gólman (právě Jakub Tichý, pozn. red.) začal řvát, že já simuluju. Přijel jsem k němu, přiblížil se, dotkl se ho hlavou a on ode mě odlétl, že jsem se nestačil divit. Najednou se na mě rozjíždělo pět hráčů přes celé hřiště (směje se). Tak pak naskočilo pět hráčů z naší střídačky a už se to rvalo.

Honzo, jako by tenhle příběh napsali scénáristé nového hokejového trháku. Jak to celé začalo?

První, co jsem si řekl, bylo to, že trenér nám říkal, ať hlavně neděláme nic zbytečného. Ale v tomto jsem byl trošku nevinně, už to pak těžko ovlivníte.

Pak se to určitě řešilo na internetu a sociálních sítích. Rozvířily se vody už před dalším zápasem ve Vrchlabí?

Když se něco takového stane, tak to v Chomutově vždycky někam dají. Teď to šlo na Instagram, já jsem to přesdílel a pět nebo šest hráčů z Vrchlabí najednou sledovalo moje „storýčko“. Pobavil jsem se nad tím. Když jsme tam pak za necelé dva týdny jeli na další zápas, viděli jsme, že nebude kamerový přenos. Hned jsme si říkali, že se zase něco stane (úsměv).

A ono se stalo. Vy jste dokázal dát čtyři góly ve druhé třetině. Tohle se vám, předpokládám, nikdy nepovedlo.

V mládeži možná, ale v áčku jsem v životě nedal ani hattrick. Dal jsem první gól a řekli jsme si na střídačce, že můžu mít takovou dvojnásobnou radost. Druhý gól pak byl důležitý. Přebruslil jsem beka v oslabení a myslím si, že gólman Tichý poznal, že jsem to já, tak mi to chtěl vypíchnout. Jenže já to viděl, tak jsem mu to poslal nahoru. Myslím, že v tom předešlý incident hrál roli. Při třetím jsem prostě jel a najednou měl puk na hokejce. A při čtvrtém už jsem jezdil na ledě s takovým klidem, že jsem věděl, že když to dostanu, dám ještě gól. A já jsem to dostal.

Komentoval jste tohle své představení ještě nějak směrem k vrchlabskému brankáři Tichému a dal mu to, jak se říká, sežrat?

To ne, ale po prvním zápase říkal on, že jak spadl, že si dal hlavou o zem. To jsem chápal. Prý po druhé třetině všem říkal, že nemůže chytat, přitom to v pohodě dochytal. Trošku mě to simulování naštvalo, tak jsem mu po zápase nepodal ruku. Čekal jsem, jak se zachová on po tom dalším zápase. To mi ji nepodal zase on.

Takového počinu si určitě všimli i v Přerově, kterému pořád patříte. Nepřišlo laso z první ligy? Můžete se ještě vrátit k Zubrům před play-off?

Určitě to možné je. Když jsem mluvil s Hanym (sportovním manažerem Přerova, pozn. red.), se kterým jsem v kontaktu, stejně jako s klukama, říkal mi, ať s tím počítám, že se to určitě může stát. Zatím ale nic. Uvidíme, Přerovu se teď hodně radí, sleduji to a jsem za to strašně rád.

Bylo by to pro vás dillema. Zůstat v Chomutově a pomoct mu s případným postupem do Chance ligy, nebo se ještě vrátit do Přerova a zahrát si prvoligové play-off? Co byste preferoval?

No, těžké na tohle odpovědět. Kde budu hrát, tam budu hrát, hlavně to není vůbec na mě. Kdybych se měl vrátit do Přerova, určitě tam budu hrát rád, stejně tak jako v Chomutově.

Chomutov už buduje de facto prvoligový kádr na další sezonu, podle posledních informací byste měl být jeho členem i vy, je to pravda?

Je to tak.

A co kdyby Piráti zůstali ve druhé lize?

Pokud by se nepostoupilo a Přerov by mi nabídl smlouvu na další sezonu, určitě bych u Zubrů byl rád. Uvidíme, co bude. Směrem k Přerovu mám jen to pozitivní, cítil jsem se tam dobře, našel jsem si tam přítelkyni, beru ho jako druhý domov.

Když jste to nakousl, vaše přítelkyně je Adriana Kulová, libero extraligových volejbalistek Přerova. Jak snášíte to, že vás teď po přesunu do Chomutova dělí poměrně velká dálka?

Chci, aby ve volejbale něco ukázala, je opravdu dobrá. Ona to má stejně. Chce, abych hokej hrál, bavil se jím. Jsme nastavení oba dobře, vidíme to společně do budoucna, těšíme se na to. Když jsem teď měl volno, byl jsem za ní v Přerově, ona teď zase za pár dní přijede za mnou.

Řekl jste, že na Přerov máte jen pozitivní ohlasy. Ale přeci jen, nečekal jste, že dostanete na ledě více prostoru? Ať už pod trenérem Svobodou či pod novým koučem Mikeskou, když jste se k Zubrům na chvíli v lednu vrátil?

Naštvaný nejsem. Potřeboval jsem nějaký impuls, když tam byl pan Svoboda. Nedařilo se, neměl jsem herní vytížení. Když jsem šel poprvé na dva měsíce do Chomutova, pomohlo mi to. Potom jsem se vrátil do Přerova a připadal jsem si rozehraný a uvolněnější. Odehrál jsem čtyři zápasy v klidu. Ve Zlíně jsme vyhráli a pak jsem zase nebyl v sestavě. Chomutov se ihned ozval, že potřebuji hrát, že jsem mladý hráč, tak jsem se zase vrátil.

V Chomutově máte bod na zápas, takže jste teď spokojený?

No, taky jsem dva, tři týdny nemohl dát gól. Jo, teď jsem dal čtyři, ale nebylo to ideální. Jednou jste nahoře, jednou dole. To je hokej.

Cítíte, že v Chomutově neberou nic než postup do první ligy?

Ano. Kvalitních týmů je tady na západě víc, ještě Tábor nebo Příbram. V Chomutově je nastavená vítězná mentalita. Koukáme i do budoucna. Když jsme první v tabulce, v semifinále by proti sobě šly Tábor s Havířovem, sesekaly se na více zápasů a my bychom pak ve finále mohli mít oproti nim nějakou výhodu. Věříme v postup.

Piráty táhne třeba extraligová legenda Viktor Hübl, který v 38 zápasech nasbíral 55 kanadských bodů. Co na něj říkáte?

Stačí mi Viktora jen sledovat. Ještě jsem s ním nehrál, ale když jsem se s ním na chvíli ocitl na přesilovce, tak jsem ještě víc ožil. Bez něj by to tady bylo poloviční. Dodává klid, rozdává kolem sebe své zkušenosti, všichni ho obrovsky respektují a berou, cokoliv řekne.

Taky se vám do kabiny vrátil bývalý spoluhráč z Přerova Michael Petrásek.

Vytáhl jsem okamžitě vtípek z Přerova. Když k nám přišel, tak jsem hned přes celou kabinu zařval: „Dědku!“ A hned věděl, že jsem to já (směje se). Tak se mu totiž říkalo v Přerově.