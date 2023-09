„Hráli jsme ale s Třincem velmi vyrovnaně, i když nás pár střídání tlačil. Popasovali jsme se s tím dobře a měli své šance,“ ohlížel se po bitvě s lídrem tabulky, která dopadla až příliš krutým výsledkem 2:5.

Zubři přitom ve třetí třetině potřetí v zápase sahali při přesilové hře po srovnání. „Myslím, že ta přesilovka byla rozhodující. Lítalo to tam párkrát kolem brány, měli namále. Mohlo to tam spadnout na 3:3,“ mrzelo Jana Hanáka.

Radost tak nadějný útočník může mít alespoň ze dvou vstřelených branek. „Adam Tomiga to při té první nahodil na bránu, Matěj Halík puk sklepl a mně to vyplavalo před bránu. Bylo to snadné,“ řekl skromně Hanák ke gólu na 1:1.

Při druhé brance se dostal za obránce soupeře, udělal pár rychlých kroků a povedený bekhendový blafák. „Ondra Kolařík mě krásně našel, jel jsem sám a zakončil mezi nohy,“ popsal střelec.

Zdroj: Onlajny.com

Dobré výkony konečně korunoval góly

S bilancí gól na zápas je se čtyřmi trefami zatím mezi dvanáctkou nejlepších střelců extraligy juniorů, jako jediný však odehrál o zápas méně.

„Ze začátku sezony jsem se trápil. Jsem rád, že teď to tam padá, ale stejně tak to tam může padat komukoliv jinému. Není to jen o mně, ale o celém týmu,“ má Honza Hanák jasno. „Chci hlavně, ať se daří týmu. Osobní cíle nemám. Když to tam bude padat, tím líp,“ dodal.

„Honza podává velmi dobré výkony. Předtím se mu sice střelecky nedařilo, hrál ale velice dobře. Teď to jen korunoval brankami,“ řekl k Hanákovi Pavel Neuman, hlavní kouč juniorky Zubrů.

Přerované vstoupili do sezony prohrou 1:5 s Jihlavou, kdy je mohla mrzet až nepovedená třetí třetina, následoval dobrý výkon v Olomouci, kdy stíhací jízda stačila jen na těsnou prohru 4:5. Poté se Zubři konečně radovali ze skalpu Vítkovic, doma potrápili i vedoucí Třinec. Přesto se zatím musí na soupeře dívat z posledního místa tabulky východní skupiny. I proto, že odehráli o zápas méně.

„I když to bodově zatím není ideální, se soupeři se umíme popasovat dobře. Hrajeme vyrovnaná utkání, míváme i převahu. Doufám, že v další části sezony posbíráme i více bodů,“ věří Jan Hanák.

Zubři se v generálce střelecky trápili. Frýdku stačil jediný gól