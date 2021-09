„Byl by to samozřejmě nesmysl. Jelikož se s největší pravděpodobností bude jednat o moji poslední šanci jet na olympiádu, tak se těším. A doufám, že nám to půjde, protože naše útočná síla je opravdu obrovská,“ věří Jakub Voráček.

Na mysli měl mimo jiné i Davida Krejčího. Návrat jednoho z nejlepších centrů NHL posledních let domů mnohé zaskočil. Voráček má ovšem pro Krejčího přesun do extraligové Olomouce pochopení.

„Je to jeden z nejlepších hráčů v historii českého hokeje. Myslím si, že je to až nedoceněná legenda, jelikož se drží trošičku stranou, je to vidět i na ledě. Pro český hokej odvedl v Americe obrovský kus práce. Klobouk dolů před ním. Jestli to tak cítí a chce se vrátit, jenom dobře pro něj, přeji mu to,“ zmínil rodák z Kladna.

V Columbusu se budou chovat jinak

On sám se naopak chystá na odlet do Spojených států. Za moře se vydá 15. září s rodinou, tentokrát však nikoliv do Philadelphie, kde strávil posledních deset sezon. Výměnu do Columbusu, kde svou cestu nejslavnější ligou světa začal, nicméně bere vesměs pozitivně. V týmu Blue Jackets se vrátí do pozice lídra, což kvituje.

„Těším se, že tým budu mít pod sebou, budu tam nejstarší a s nejvíce zkušenostmi. Myslím, že se ke mně lidé, trenér i hráči budou chovat malinko jinak, než tomu bylo třeba ve Philadelphii. Na to se těším,“ prozradil.

Přijmout by mohl i roli mentora. Do Columbusu navíc aktuálně míří na nováčkovský kemp také duo osmnáctiletých českých mladíčků a rodáků z Přerova – Stanislav Svozil a Martin Ryšavý. První jmenovaný už má podepsaný nováčkovský kontrakt a Jakub Voráček s ním byl v kontaktu ihned po draftu. Proč?

„Volal mi Rick Nash (ředitel hráčského rozvoje Columbusu, pozn. red.), že se mu nemůže dovolat. Standa říkal, že zrovna nebyl na telefonu, měli reprezentační akci, tlumočil jsem mu jen, co po něm Rick chtěl a ať se mu ozve,“ vysvětlil Voráček. To ale nebyla jediná záležitost, co spolu se Svozilem řešili.

„Teď se mě Standa Svozil ptal, jestli v Americe platí český rybářský lístek. Tak jsem se trošku zasmál a řekl mu, že nevím. Ale jsem rád, že budu mít takového parťáka,“ pousmál se mistr světa z roku 2010 a v nadsázce se podivil, že rybářský lístek sice Svozil má, testy do autoškoly však nedávno nezvládl. Variantou jsou zkoušky v Americe. „Je pravda, že tyhle testy jsou tam trošku jednodušší než v Česku,“ prohodil.

Fotbálek jako zpestření

Letní přípravu absolvoval Jakub Voráček s Michalem „Hášou“ Hamršmídem, uznávaným kondičním trenérem a dříve zápasníkem MMA.

„Trénuji už nějakou dobu, ta příprava byla nejlepší za poslední léta. Loni to bylo rozsekané covidem. Bylo těžké to odhadnout a zvyknout si na nový stereotyp. Letos to léto bylo konečně normální, už se těším na sezonu,“ má jasno.

Do tréninkového programu se jednomu z nejúspěšnějších Čechů historie NHL „vkradl“ také fotbal. Jakub Voráček je součástí týmu Real Top Praha, který díky charitativním utkáním vybral na dobročinné účely bezmála 30 milionů korun.

„Fotbal je samozřejmě pohybově něco jiného než hokej, ale ke konci přípravy je to pro mě takové testování, jak jsem na tom fyzicky. A zatím dobré,“ usmíval se během benefice v Olomouci, kde se s tím nepáral a nastřílel hattrick.

„Já jsem týmový hráč, mám výborné spoluhráče. Láďa Hampl to perfektně odběhá, Ondra Pavelec zatím strávil na hřišti dvě minuty, ale dobré,“ smál se během utkání na Andrově stadionu.

„Vždycky je fajn si fotbal zahrát s klukama a proti klukům, co to umějí. Hrají tady legendy olomouckého fotbalu proti bývalým a současným hráčům reprezentace, hercům a dalším osobnostem. Fotbal má úroveň, není to žádná plácaná, jen škoda, že nepřišlo více lidí,“ uzavřel Jakub Voráček.