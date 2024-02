Více než šest týdnů kvůli zranění kolene nehrál. Útočník přerovských hokejistů Jakub Svoboda zažil ve středu divoký návrat do sestavy. Dal gól na 2:0, duel musel dohrát s celoobličejovým krytem a nakonec si nevychutnal ani děkovačku s fanoušky po domácí výhře 3:0 a posunu do elitní šestky tabulky.

Utkání 49. kola hokejové Chance ligy mezi HC Zubr Přerov a HC Baník Sokolov (3:0). Jakub Svoboda | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Chci se omluvit fanouškům, že jsem nešel na děkovačku. Koleno pořád bolí, teď jsem byl vždy na ledě jen půl hodiny na tréninku, zápas byl něco úplně jiného. Fakt jsem se těšil, až se vyzuji, vysvleču a odpočinu si. Takže se omlouvám,“ zopakoval 34letý forvard v pozápasovém rozhovoru.

To už mu pod levým okem vyrašila pěkná boule se zarudlými šrámy. Do třetí třetiny tak musel naskočit s celoobličejovým krytem. Mohl za to nedovolený avšak neodpískaný zásah vysokou holí od soupeře.

„Ve druhé třetině tam byl Robert Černý v souboji s protihráčem. Ten upadl a při tom mě sekl hokejkou pod oko. Takže mi to celé oteklo. Asi bylo lepší dát si kryt, než do toho dostat znova a další den nevidět,“ pokrčil Jakub Svoboda rameny.

Náplastí může být čtvrtý gól sezony. Přerovský odchovanec se trefil poprvé od 13. listopadu, kdy dával gól Porubě. Pomohlo mu i štěstí a možná nečekaný odraz od mantinelu, po kterém se kotouč dostal do rohu k napadajícímu Jiřímu Goišovi. Ten kotouč okamžitě poslal před bránu.

„Gólman ten puk nezastavil, Jirka o mně věděl, dával mi to z otočky. Já jsem jen střílel, věděl jsem, že tam gólman není. Ale ani jsem neviděl, jestli to je gól, všichni se radovali, tak jsem se radoval taky,“ pousmál se Jakub Svoboda.

Zubři se tak posunuli do první šestky znamenající přímou účast ve čtvrtfinále play-off. V tomto souboji však mají tři kola před koncem těžké soupeře.

„Máme to ve vlastních rukou. Když budeme hrát dobře, uhrajeme body, třeba v sobotu něco s Jihlavou a ve středu porazíme Zlín, určitě nám to pomůže. Chceme do šestky,“ uzavřel Jakub Svoboda.