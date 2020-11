„Myslím, že je to dost nešťastné, testovat se dvakrát týdně PCR testem je, myslím si, ekonomicky neutažitelné pro týmy z Chance ligy,“ zároveň dodává.

Pravdou je, že jeden PCR test vyjde na 1756 korun. „Moc nás oficiálně není, co jsme měli pozitivní test,“ zmínil Jakub Svoboda. Zubři by se v případě minimálních kompenzací ze strany dalších subjektů nedoplatili.

Jakub Svoboda si covidem prošel ještě v době, kdy Zubři mohli hrát. Do ligového utkání naskočil jedinkrát – 23. září byl u domácí výhry 3:1 se Vsetínem. To ještě na stadion mohli i diváci, což se nyní zdá jako doba hodně vzdálená.

Také proto se jedna z nejvýraznějších přerovských posil tréninku na ledě nemohla dočkat. I když Zubři momentálně musí dojíždět do Kroměříže. „Těšil jsem se hodně, pořád to dělám s radostí, není to jen práce. Určitě by bylo lepší trénovat doma v Přerově, ale není to taková dálka, dá se to vydržet,“ ubezpečil Svoboda.

Jaký byl pro něj návrat do tréninkového zápřahu? „Před návratem na led jsme už asi tři týdny chodili ven cvičit. Konečně jsme ale na ledě. Kupodivu ten návrat na něj byl docela dobrý,“ pousmál se.

Koronavirus se tedy na bývalém hráči Komety Brno, Zlína, Karlových Varů či Pardubic nepodepsal. Přestože bez příznaků Svoboda rozhodně nebyl.

„Já jsem byl asi tři dny hodně unavený, strašně jsem se potil, řekl bych, že to byl slabší průběh. Pak mi ale trvalo zhruba čtrnáct dní, než jsem se z toho úplně dostal. Když jsem chtěl začít něco dělat, trénovat, byl jsem hned strašně vyčerpaný, začal jsem kašlat. Takže to trvalo docela dlouho,“ přiznal Svoboda závěrem.

Teď se mu tedy snad nepříjemná nemoc na pár měsíců vyhne. Dle nejnovějších informací by se Chance liga mohla opět rozeběhnout nejdříve 21. listopadu, nebo 30. listopadu.